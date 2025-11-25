我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌喊出北市議員「6席全壘打」的目標，國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽今（25）日重申，國民黨將以爭取議會單獨過半為目標，同時強調藍白之間「兄弟登山，各自努力」，並釋出最大善意，希望與友軍合作達成席次極大化。戴錫欽出席台北市文化局活動時表示，對於民眾黨設定的「4+2席」議員全上目標，國民黨團完全尊重，並預祝他們能順利達成。他指出，在總共61席的議會席次中，藍白兩黨有很大的空間各自努力，但也存在許多合作的可能。強調國民黨在上屆選舉本來就已達成單獨過半，因此這次目標非常單純，再次力拼過半，期待與民眾黨等友黨合作。「藍白席次極大化」論調，是否是配合黃國昌所說的「綠營席次掉了藍白就會達標」的說法，戴錫欽澄清，他很早就提出這樣的論述，並非誰配合誰的問題。無論是「國民黨能夠單獨過半」或是「與友軍席次極大化」，都是他一貫的主張。他重申「對於民眾黨不管他們的提名策略是什麼，以及未來是否支持蔣萬安連任，我們都充分的尊重。」國民目前的選戰布局進度，戴錫欽透露，已陸續與有意角逐議員的新人們碰面，聽取他們的想法，並分享未來可能的提名時程，不過，所有相關細節和公告都必須等待中央核定議員提名辦法後才能正式進行。媒體提到，民眾黨陳智菡所說的「民眾黨有自己的太陽」，戴錫欽回應尊重民眾黨的政治生態，不論是「一個太陽」或「兩個太陽」，或是認為自己的領導階層足以撐起選戰，國民黨都樂觀其成，願意釋出最大的善意，在彼此互相尊重的框架下，各自努力是最好的方式。