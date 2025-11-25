我是廣告 請繼續往下閱讀

日本力推半導體復興計畫再邁一步。《日經亞洲》指出，日本半導體新創Rapidus，正規劃在北海道增建第二座晶圓廠，時間落在2027財年，並設定最快於2029年投入1.4奈米製程生產，目標直指縮短與台積電的技術距離。Rapidus目前在千歲市興建的第一座工廠，預計2027年下半年就會啟動2奈米量產。為了加速追趕腳步，公司同步規劃第二廠的規模與路線，未來會挑戰更先進的1奈米與1.4奈米技術。這項擴張將是一筆驚人的投資。報導透露，第二座晶圓廠的總資金規模可能上看2兆日圓以上，資金來源除了民間企業與大型銀行的融資外，日本政府也準備砸下數千億日圓挹注研發與建廠，並提供貸款擔保，展現重振半導體實力的決心。外界也關注Rapidus能否追上領先者的腳步。台積電規劃今年第4季就開始量產2奈米，1.4奈米則定在2028年進入量產；Rapidus若能在2029年推出同世代製程，將是日本重新搶回技術話語權的重要里程碑。