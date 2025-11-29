我是廣告 請繼續往下閱讀

台股本週回神大漲1191.54點，單週漲幅4.51%，然11月台股中止「連7紅」，單月下跌606.87點，月跌幅2.15%。專家表示，看好台股至年底前仍有表現空間，科技族群以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、機器人等；傳產方面不妨以生技、特化、重電為選股觀察重點。三大法人方面，本週土洋法人選邊站，外資賣超172.11億元，已連續第8週減碼台股，投信與自營商則是連袂買超台股，分別回補217.61億元、173.54億元，三大法人合計買超219.04億元。從單月來看，11月僅有投信回補120.23億元，外資自台股提款3748.96億元，自營商也減碼683.95億元，三大法人11月合計賣超台股4312.67億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股11月表現相對失色，中止月線連7紅的多方氣勢，不過本週大盤在美股激勵之下再度回神，成功收復所有均線，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。廖炳焜分析，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動，且AI產業展望佳，包括伺服器大廠戴爾上季獲利優於預期。本季營收估計亦能優於預期，並調升全年AI伺服器出貨額與營收預估，反映需求暴增，加上Google供應鏈在Gemini 3 加持之下同步揚升、進入年底消費旺季等利多因子，台股技術指標KD與RSI指標同步向上，整體技術面有利多方走勢，惟成交量仍須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。在AI的挹注下，台灣整體經濟表現比預期更為亮眼，廖炳焜表示，國發會的景氣對策信號連續第2個月「黃紅燈」，顯示景氣熱絡程度不變，且針對今年台灣GDP成長預估有望超過6%，在普發現金之下，11月份消費者信心指數月升0.69點，與景氣相關的分項指標包括家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會等，全數呈現上升。另外，值得注意的是代表民眾願意長期投入資金的購買耐久性財貨、購買房地產時機兩個指標，不僅出現今年3月來首次回升，且回升幅度相當大，分別為4.63點、3.84點。看好台股至年底前仍有表現空間，廖炳焜建議投資策略選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等，傳產方面不妨以生技、特化、重電為選股觀察重點。