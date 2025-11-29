我是廣告 請繼續往下閱讀

專門追蹤外洩憑證和網路威脅的網路安全公司 NordPass 和 NordStellar，近日表示，儘管已有新的防範工具和更完善的教育資訊提醒使用者，太常見的「弱密碼」會讓駭客快速入侵線上帳戶及設備，但監測多個外洩密碼後，發現仍有不少人依舊未調整，而根據統計，美國人最常用的常用密碼，第一名至第三名分別為admin、password、123456，且也不僅美國人常用，全球使用者都很常使用這串「123456」作為。根據統計，2025年美國人最常用密碼前20名為：admin、password、123456、12345678、123456789、12345、Password、12345678910、Gmail.12345、Password1、Aa123456、f*******t、1234567890、abc123、Welcome1、Password1!、password1、1234567、111111、123123。NordPass 發現，18歲年輕人和80歲老年人經常選擇相同的弱密碼模式。年輕人偏好長串數字，年長用戶傾向使用名字。這兩個群體都很少創建安全隨機密碼字串，另一方面，雖然有愈來愈多密碼開始包含特殊字符，但大多數密碼仍然很弱；像P@ssw0rd和Abcd@1234這樣的字串，仍遵循可預測規則，僅靠工具即可輕易破解。