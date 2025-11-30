我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘重威和林貴敏第一次拍偶像劇《聖夏零度C》慘賠，笑稱付了很高的學費。（圖／創意大群組提供）

▲《魔女有條件》和《女支者遭咯》雙料入圍是潘重威（左）和林貴敏（右）從藝人經紀轉向IP創作經營的新階段。（圖／創意大群組提供）

資深製作人林貴敏近來以《魔女有條件》入選金馬創投Series項目，回顧過去她曾企劃包裝過天后王菲、那英、張清芳等專輯，後來和攝影師潘重威成立公司，沒想到自製偶像劇《聖夏零度C》用了自家藝人林佑威，還找來楊謹華主演，卻讓公司慘賠，花了近20年的時間，才在這一次的入選與得獎中找回信心。林貴敏和潘重威都經歷過台灣流行音樂最輝煌的90年代，公司從唱片轉型成為藝人經紀，訓練培植藝人從零到有，包括林佑威和路斯明等，還會親自帶通告，幫藝人搶便當，一個從拍王傑、張雨生、小虎隊、林志穎和張惠妹等云云大牌專輯封面的知名攝影師，和一個成功操作王菲、那英、張清芳等天后的高階唱片經理人，雙雙打掉重練，甘心變成了藝人保母和隨行助理。當時兩人成功打造WEWE雙人組，一手捧紅當年的李威和林佑威後，草率決定自製拍攝第一部偶像劇《聖夏零度C》，兩人是唱片老手，卻是戲劇小白，因沒有找對專業人而讓公司因拍戲賠得一蹋糊塗，這條學費幾乎耗掉兩人的半條命，尤其一度讓林貴敏完全喪失自信心。所幸，在最困難的時候，另一半潘重威硬撐起公司的一切，幫助她逐漸恢復，並鼓勵她重拾文筆，開始創作；一開始決定寫劇本時，林貴敏幾乎買了成套的編劇工具書，討教了許多圈內知名編劇如何寫劇本，前輩給的都是同一句話：「妳寫就對了！」回歸創作人本色的林貴敏和潘重威，金馬創投讓他們再度投身製作戲劇有了一個嶄新的開始。