中華郵政日前宣布，從12月1日起恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務等。
受美國政府關稅政策影響，美國海關對進口郵件審查日趨嚴格，今年10月發生民眾寄往美國及夏威夷國際航空函件因不明原因被退件，中華郵政當時公告，在與美國郵政溝通未得到明確結果前，即日起寄往美國信件暫停提供掛號服務，另暫停收寄往夏威夷國際航空函件。
中華郵政日前公告，12月1日起，恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。
中華郵政指出，寄往美國的各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，請先至中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁，製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。
中華郵政表示，寄往美國郵件，內裝物品為商品時，目前僅限物品種類勾選「禮品」，且內容物價值不逾美元100元，以及內容物為「書籍」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華郵政日前公告，12月1日起，恢復收寄發往美國的掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。
中華郵政指出，寄往美國的各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，請先至中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁，製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。
中華郵政表示，寄往美國郵件，內裝物品為商品時，目前僅限物品種類勾選「禮品」，且內容物價值不逾美元100元，以及內容物為「書籍」。