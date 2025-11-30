《Social Lab社群實驗室》表示，因職場變動快速、競爭激烈，許多上班族長期超時工作、壓力爆棚，導致職業倦怠情況愈趨普遍。哪些原因容易引發職業倦怠？「工作量超出個人負荷」為最主要原因，不少人嘆「能者變過勞」，長期加班甚至讓人失去對工作的熱情；其次「工作壓力大」引發網友兩派爭論；而「工作內容單調」也讓許多人覺得每天都像在浪費生命。過來人提醒，職業倦怠是身心警訊，應適時調整步調。
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「職業倦怠原因」相關話題的網路聲量，分析8大職業倦怠原因。
🟡職業倦怠原因聲量排行
第1名：工作量超出個人負荷（6152則）
第2名：工作壓力大（5457則）
第3名：工作內容單調／無新意（4923則）
第4名：無法理解工作的意義（4161則）
第5名：與主管／同事不合（2393則）
第6名：不滿工作環境（1899則）
第7名：報酬不足（1224則）
第8名：前景不明（983則）
工作量超出個人負荷！能者只會過勞
觀察近3個月針對「職業倦怠原因」的相關話題討論，可以發現「工作量超出個人負荷」聲量最高。許多上班族大嘆：「以前是能者多勞，現在是能者過勞」，不少人抱怨現在加班已成常態，讓人毫無喘息空間。
一位設計師分享過去的經驗，指出「當時每天工作超過10幾個小時，我犧牲了我的健康」，並形容那段時間的職業倦怠，「好像真的奪走了我對設計的很大一塊熱情」，可見長期工作超負荷不僅讓身心疲憊，還容易造成精神消耗，對工作失去熱情。
工作壓力過大、內容單調，易增加倦怠感
「工作壓力大」同樣是容易引發職業倦怠的重要原因，無論是績效考核、主管要求或是客戶需求，都可能讓人喘不過氣。
有位上班族發文表示：「工作壓力大到想離職」，說明因工作性質經常需要加班，又不一定能完成當天的工作量，引起兩派討論。一部分認為壓力會讓人生病，建議年終領完就辭職，另一派則提醒「這年頭工作難找」，強調職業倦怠是常態，鼓勵當事人要堅持下去。
另一個常見原因則是「工作內容單調／無新意」。像是完成手邊工作後，老闆卻沒有新的任務安排，便有人直言：「我就這樣每天裝忙了一個多月，每天都像是浪費生命一般」，指出長期重複相同流程、缺乏挑戰的工作，不僅難以讓自我成長，也會讓人逐漸失去成就感，倦怠感自然上升。
《Social Lab社群實驗室》表示，職業倦怠不是矯情，而是身心發出的警訊。如果長期對工作感到心累，每天都提不起勁，也許是時候停下來檢視現況，調整工作與生活的界線，尋求外界支援，或重新思考職涯方向。工作終究僅是生活的一部分，而非全部，找到最適合自己的步調，才是對工作與人生長久保持熱情的關鍵。
資料來源：《Social Lab社群實驗室》
