第四屆「家樂福INLOVE CAFÉ全國咖啡挑戰賽」29日於家樂福桂林店與台北花園大酒店登場，首次移師量販店舉行，現場結合咖啡市集與爵士樂吸引大批民眾。賽事同步進行社會組手沖與學生組創意調飲，選手在開放空間中展現實力與創意。家樂福表示，此次活動希望以更貼近日常的舞台推廣永續咖啡理念，並陪伴台灣咖啡職人與青年走向國際。
咖啡×甜點市集 10大人氣品牌進駐
第四屆家樂福INLOVE CAFÉ全國咖啡挑戰賽29日在家樂福桂林店與台北花園大酒店香濃登場，加上一旁的人氣市集攤位，伴隨著輕柔的爵士樂，吸引不少民眾駐足觀賽。今年賽事首次移師量販店舉行，選手在開放空間中沖煮、展演，現磨的豆子香氣飄散四周，讓整座城市充滿濃濃咖啡香，不但讓比賽更貼近日常生活，也讓咖啡職人與青年選手在更自由的舞台上展現最真實的熱情。
除了精彩的比賽外，特別舉辦的咖啡市集陣容也成全場焦點，「Feeling18 巧克力工房」、「反應過激的貓」雞蛋糕、日本空運「根本在旅行」、「鄒築園」、「大地花生」、「迷上甜點.com」、「花粉小姐小廚房」等10家人氣品牌進駐，甜點香與咖啡香在空氣裡交錯，讓民眾沉浸在品嘗與逛市集的愉悅氛圍。
Uni Girls炸全場！高雄科大創意組二連霸
經過一天激烈比賽，特邀統一7-ELEVEN獅啦啦隊Uni Girls帶來青春滿點的舞台表演，瞬間把氣氛推往最高點，最後得獎名單公布：手沖咖啡社會組由施馨貽奪冠並獲得50000元獎金，張晉銘拿下亞軍獲得36000元獎金，季軍陳怡璋獲得20000元獎金，評審團獎邱贊霖獲得Fiorenzato磨豆機。
創意調飲學生組則由去年冠軍高雄科技大學的施家育再度拿下第一名獲得二連霸，抱回3萬元獎金，亞軍景文科技大學房鵬飛與季軍萬能科技大學官柏均，分別獲贈2萬元、1萬元獎金，佳作三名為台東專科學校張承洋、台中科技大學吳婷儒與黃珈筠，分別獲贈2000元家樂福禮券。
主審驚豔：今日是選手、明日世界咖啡冠軍
賽事總召施智偉老師表示，本屆延續「愛咖啡、愛地球、愛永續、愛分享」品牌精神，首次同步舉辦社會組手沖賽與學生組創意咖啡調飲賽，社會組報名甫開放即秒殺，展現咖啡圈對賽事的高度期待。
創意組主審王琴理對創意組讚許有佳，濾掛咖啡包的普及，帶動全民喝咖啡的口味更升級，在比賽中看到許多學生將在地食材與INLOVE CAFÉ 100%雨林認證濾掛咖啡包調配出極具特色的咖啡飲品，評審謝溢宸則強調，在驚喜連連的評飲過程中，可見每一位選手都有可能是未來的咖啡冠軍。
在掌聲、歡呼與感動中，第四屆家樂福INLOVE CAFÉpcp全國咖啡挑戰賽圓滿落幕。家樂福表示，期盼透過開放式的競技舞台持續推動永續咖啡理念，陪伴更多台灣咖啡職人與年輕世代，在未來踏上更浩瀚的國際舞台。
資料來源：家樂福
