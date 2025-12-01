受饕客封為「台北最強水餃店」的巧之味手工水餃表示：「實在很抱歉，真的撐不住了」，宣布「2025年12月1日起漲價，熟水餃每顆調漲1元，生水餃每包調漲25元，湯品、小菜、仙草蜜調至40元」，完整內用菜單、宅配訂購單一次看。《NOWNEWS今日新聞》記者比對後發現，「干貝水餃一顆來到10元，小菜、湯都變貴10元」，本文提供給讀者一次掌握最新價格資訊。
挺過豬瘟！巧之味「豬肉調漲3次」真的撐不住了：12/1起漲價
主打招牌水餃、韭菜水餃與干貝水餃，搭配小菜與酸辣湯的巧之味，是台北超人氣排隊名店，常常沒到中午、11點前還未營業，就在門口井然有序的列出一排隊伍。
日前才挺過非洲豬瘟禁宰衝擊，巧之味無奈表示：「豬肉在去年開始至今至少調過三次以上了」，經過超過半年的掙扎和無奈，將調整新的價格。
官方道歉「實在很抱歉，真的撐不住了」，證實由於物價持續上漲，為維護與堅持最好的品質，宣布：「2025年12月1日起漲價，熟水餃每顆調漲1元，生水餃每包調漲25元，湯品、小菜、仙草蜜調至40元」。
2025年巧之味全新菜單！干貝水餃一顆10元 小菜、湯變貴10元
《NOWNEWS今日新聞》記者比對後發現，「干貝水餃一顆來到10元，招牌水餃、韭菜水餃、綜合水餃都是一顆8元，小菜、酸辣湯、綜合丸子湯、仙草蜜都變貴10元」。
而宅配訂購冷凍生水餃，招牌水餃175元、韭菜水餃175元、玉米水餃175元，干貝水餃225元、養生素餃225元，運費以包數計算。值得注意的是，目前生水餃「11:00及15:00分二梯次供貨，現貨賣完為止」，官方表示明年訂單還沒開放訂購。
對於巧之味漲價，有粉絲忍不住說：「從18歲上台北吃到現在33歲，這些年漲好多。但還是很愛巧之味。」網友則認為「很合理甚至很誠懇的漲價」、「只要份量不縮水 可以接受」。
資料來源：巧之味手工水餃
