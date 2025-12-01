我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄今天清晨發生自撞車禍，駕駛肇事後落跑離開現場。（圖／翻攝畫面）

高雄今晨驚見一起離奇自撞事故！一輛銀色轎車行經新興區民族二路、八德一路口時，不明原因高速撞上橋墩，強大衝擊力讓車頭直接撞爛、安全氣囊爆開，右前輪爆胎，但離譜的是，駕駛竟在撞擊後自行爬出車外，身影踉蹌卻仍強撐著，一路小跑步穿過路口逃離，經查這輛車為租賃車，稍早警方已循線找到開車的41歲周姓女子，隨即將她帶回偵辦，初步排除車內有違禁品，後續將依法裁罰並調查是否涉及酒駕。警方今早7點多接獲報案，指稱在民族二路與八德一路口有一輛轎車自撞。警員趕抵現場時，只見一輛銀色轎車車頭嚴重毀損、板金凹陷、安全氣囊爆開、右前輪也因強大衝擊力當場爆胎，現場滿地碎片，但最關鍵的駕駛卻神秘消失。員警在車內與附近巷弄來回搜尋，卻始終不見駕駛蹤影。直到調閱監視器後，才發現離譜一幕，撞車後一名身穿黑褲、淺橘上衣的女子，竟快步穿越路口落跑，留下地滿目瘡痍的車輛。警方初步檢查車內並未發現任何違禁物，不過駕駛逃逸的行徑相當反常，不排除可能涉酒駕或因心虛才落跑。據了解，這輛銀色轎車屬於租賃車，警方立即聯繫租車公司比對承租資料，經查，清晨開車的為一名41歲周姓女子，警方隨即循線找到周女，上午將她帶回派出所製作筆錄，釐清事故原因及是否涉及酒駕，全案仍在調查中。