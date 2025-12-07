我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁（如圖）成植物人，臥床已長達5年，近期傳出送醫消息。（圖／翻攝自袁惟仁／小胖老師臉書）

資深音樂人袁惟仁雖然現況爭議纏身，但在華語流行音樂史上，他的名字絕對無法被抹去。他擁有一雙點石成金的手，能準確挖掘歌手特質。那英、王菲、S.H.E天后級人物的演藝生涯轉捩點，都有袁惟仁的身影。1998年，那英正面臨經紀合約轉換，需要有一首強有力的歌曲，打開台灣與全亞洲市場。袁惟仁交出〈征服〉。那英曾在《姐妹淘真心話》節目表示，當時聽到這首歌時，她想像創作者是一名高大、魁梧又帥氣的男子，她開玩笑表示，如果當時她和袁惟仁都是單身，她什麼事都做得出來。這首歌剛柔並濟的旋律，和那英的大氣嗓音相配，專輯《征服》最終狂賣超過200萬張，也讓那英入圍金曲獎最佳女演唱人，穩坐華語天后寶座。隨後的〈夢醒了〉與王菲合音版，更成為經典中的經典。冷豔天后王菲在 2003年推出的專輯《將愛》中，收錄了袁惟仁作曲的〈旋木〉。這首歌不同於王菲以往的前衛風格，袁惟仁的旋律，引導王菲聲音中最純淨、溫暖的一面。這首歌成為王菲傳唱度極高的代表作，更因MV男主角、作詞人楊明學的早逝故事，成為樂迷心中最淒美的文青神曲。當時MV找來楊明學過去的女友許維恩拍攝，也讓MV更添了淒美傳奇。對於台灣女子天團S.H.E來說，袁惟仁更像是她們的音樂啟蒙導師。在華研唱片時期，袁惟仁擔任製作經理，他為S.H.E製作的代表作包含專輯《PLAY》裡李泉〈再別康橋〉，由袁惟仁擔任配唱，帶領S.H.E唱出一種迷幻的民謠風。以及專輯《Super Star》、《SHERO》，袁惟仁都是製作人之一，他掌握了3個女生不同的聲線特質，將她們打造成亞洲第一女團。後來在張簡君偉填詞下，S.H.E推出一首〈聽袁惟仁彈吉他〉，歌詞中唱道：「靠著窗半夜聽著袁惟仁彈吉他，他認真創作的哼哼唱唱，一點一滴築音樂的夢想，就要像他一樣」，因張簡君偉本身是袁惟仁的鄰居，所以寫信親身聽他彈吉他的經驗。這首歌是對袁惟仁的致敬，也反映了其在音樂創作上的專注與才華，曾深深影響著一代音樂人。包括動力火車、齊秦、熊天平、許美靜，走紅多時的歌手、團體，與許多經典作品也都是出自他手。