▲森田（圖右）坦言以前曾想當爸，但現在還有員工要養，所以還是先以工作為主、回饋社會。（圖／記者嚴俊強攝）

Hit Fm聯播網今（3）日舉辦「2025毛起來愛」公益記者會，除了愛心大使鼓鼓 （呂思緯）、蕭秉治、白安以及愛心總召夏和熙出席活動，快電商創辦人森田、ㄚ頭（詹子晴）和VIC（陳雋希）也一同來到現場，邀請大家一起「毛起來愛」，捐贈愛心糧食。家中領養五隻毛小孩的森田，被問到除了寵物，會不會也想要有小孩？他坦言以前曾想當準爸爸，不過近期還是以工作為主，ㄚ頭則笑虧：「其實你有100多個小孩（指員工）要養。」森田、ㄚ頭及夏和熙除了響應公益活動，本身也都有領養毛小孩，ㄚ頭表示家中的兩隻貓是她幸福的來源；森田則透露因為寵物讓他在心靈上獲得許多成長，更奠定了不同的愛。除了毛小孩，被問到未來是否也會想要有小孩？夏和熙笑說：「小孩的部分目前先不用沒關係。」結婚5年的ㄚ頭則回應：「小孩不在我人生選項中，但我可以有很多的毛小孩，我覺得牠們太可憐，牠們被棄養、流落街頭都是沒有選擇權的，只要我養得起自己，都希望能幫助牠們。」而森田坦言以前曾想當爸，但現在還有員工要養，所以還是先以工作為主、回饋社會，讓ㄚ頭打趣回：「其實大家都不知道你已經有100多個小孩了。」愛心總召夏和熙表示，毛起來愛活動從12月1日起跑，凝聚大家愛心，透過Hit Fm與快電商、寵物公園的專業推廣與媒體資源，相信可以發揮最大效益，將愛心糧食捐贈給台灣動物緊急救援小組，幫助全台灣超過200個貓狗園區，並協助優化園區環境，估計有超過3萬隻浪浪可因此受惠。