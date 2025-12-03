我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨今（3）日正式通過徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣長，陳琬惠提出「南港東移」與多項醫療政見，媒體詢問提供她政策意見的「大內高手」是誰，陳琬惠表示，他在當立委時就有跟民眾黨前主席柯文哲有許多政策溝通，柯文哲對她南港東移的政見也印象深刻。民眾黨今日舉行徵召陳琬惠選宜蘭縣長記者會，陳琬惠會後受訪表示，她從在宜蘭生根在做立委的時間，其實跟柯文哲就有非常多，對於政策的溝通，因為柯文哲是一個非常重視提出政策就要做得到的人，所以包含她提出的南港東移，其實都是在之前在選立委的時候，其實就有跟他討論過的。陳琬惠說，柯文哲對於她的這一次的參選，他沒有提太多，但是他對於我要提出什麼樣的政策，他還記得南港東移，那當然她有提出一些，當然就問了很多人，就是說很多鄉親對於宜蘭縣內的一些醫療的相關服務，就是覺得就是量能不足，所以她有請教所謂的專家，他是專家，其實是從之前就有開始請教他了。陳琬惠表示，柯文哲提出一個方式，就是所謂的門診中心可以解決，宜蘭的幅員很廣大，醫療相關的個單位都集中在宜蘭市跟羅東，其實她們的所有相關的所有的政策，請教過非常多的人，包含主席黃國昌也都有請教，大家有非常多的討論，希望在未來的宜蘭擘劃上，跟所有相關的願景發展上面，民眾黨全部都可以來一起投入。媒體提問，若民調輸了，是否要讓給國民黨？陳琬惠說，她不喜歡用「讓」字，因為沒有誰讓誰，目前在宜蘭藍營有吳宗憲跟議長張勝德想參選縣長，三人有共識也希望可以協調，至於協調方法是什麼？就給兩邊的高層討論，因為不是只有民調，還有社調。陳琬惠也表示，自己不斷強調要推出最強人選，這個人選的決定權就交給宜蘭鄉親，他們的心意才是最重要的。