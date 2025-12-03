我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南大遠百愛分享聖誕公益點燈偏鄉學童回贈有溫度的愛心大卡片。（圖／遠百提供）

▲台南大遠百愛分享聖誕公益點燈點亮台南最高的星光燦爛聖誕樹。（圖／遠百提供）

平安溫暖的聖誕節前，台南大遠百12月1日晚上6點20分在1樓廣場以十五米高的「星光燦爛聖誕樹」為主題，邀請台南市北門、七股、將軍等區150位偏鄉國小學童來到現場，不只贈送學童愛心運動鞋、水壼、文具組、餐盒…等許多的聖誕禮物外，還有一整天的豐富行程，讓小朋友感受到滿滿滿的溫暖。當天早上特別安排學童到山上花園水道博物館參觀，中午到台南香格里拉享用五星級自助餐，晚餐則由2 位必比登大廚-東香台菜海味料理蔡瑞成(大頭師)、筑馨居周榮棠(勇伯)現煮台南辦喜事必備的打魯麵，讓小朋友品嚐台南傳統美食，晚上則參加聖誕點燈活動，行程非常的豐富有趣。當晚點燈則由台南市長黃偉哲伉儷、遠東百貨總經理徐雪芳及各界貴賓一起點亮耶誕樹，今年的耶誕樹上以祈願星星、七彩寶石、炫亮雪花燈、七彩耀眼的彩帶以及聖誕彩球讓整體更加繽紛亮眼，煙火、彩帶、泡泡、燈光熱鬧滾滾，樹體的祈願星星也帶來平安喜樂的希望。活動會場還有巷仔Niau裝置藝術、科學不思議體驗活動、臺南市東區勝利國小運算思維桌遊體驗活動，前100位參與民眾現場打卡還可免費獲得聖誕小禮物，吸引許多民眾參與和合照打卡；活動現場更推出限定版「台南耶誕臨時郵局」，現場除了辦理郵件收寄服務，還能蓋上當天限定專屬紀念郵戳，讓民眾在寄送郵件同時，感受到滿滿的耶誕歡樂氛圍。當天有超人氣菜奇鴨、夜奇鴨及魚頭君等吉祥物見面會、篤加國小小提琴演奏、蚵寮國小英語歌謠、億載國小50位聖誕小公公的大合唱以及空軍第一戰術戰鬥機聯隊的三軍娃娃…等表演非常精彩；還有最吸晴的光華高中幼兒保育科學生裝扮成五十位聖誕美女，現場發送糖果散播歡樂。遠東百貨徐雪芳總經理表示，台南大遠百已經連續十七年舉辦公益點燈，迄今也已送出超過4,200雙運動鞋、27,000份的禮物，第一屆的小朋友現在也已經是社會的菁英了；更要特別感謝來自四面八方的捐贈人跟公益贊助單位，跟遠百一起拋磚引玉把溫暖的心意擴大到整個社會，我們點亮的不只是耶誕樹，更是來自各界最溫暖、燦爛的愛心。