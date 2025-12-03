我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兒童台Kiwi姐姐結婚了，低調成為「高太太」，粉絲獻上祝福，老公正面照也曝光。（圖／翻攝自IG@kiwiwihi）

Kiwi姐姐（莫允樂）日前在IG分享婚禮影片，感情生活非常低調的她，讓大批粉絲相當驚訝，而她今（3）日又貼出登記結婚的影片，笑說因為「123」很好記才選今天，《NOWNEWS今日新聞》記者也詢問Kiwi姐姐婚禮細節，她表示很多粉絲都關心她會不會結婚後就不當姐姐了，「我會一直當！我的願望是跟未來的小孩一起錄《YoYo點點名》！」Kiwi姐姐11月30日舉辦婚禮，她透露大概是4月時開始準備，今日登記結婚，她在IG曬出花絮影片，頭戴著超大白紗蝴蝶結非常可愛，結果被朋友笑虧是傘蜥蜴，Kiwi姐姐透露，和老公是在教會認識的，婚禮宴請約40桌。許多人關心她會不會結婚後就不當姐姐了，Kiwi姐姐笑喊，「這一題超級多粉絲問我！我會一直當到不知道什麼時候，我自己的願望是可以和我未來的小孩一起錄《YoYo點點名》！」kiwi姐姐雖然才33歲，但其實已經當兒童台姐姐13年了，當年經歷過初賽、複賽、決賽，甚至培訓時還會先去幼兒園，裡面隱藏著祕密考官，決賽時一字排開，點到名字的人代表出局，要直接走出去攝影棚，讓kiwi大嘆非常殘忍。