▲王彩樺（如圖）登上《Talk Talk秀台語》第2季，不諱言直呼覬覦吳姍儒主持位置。（圖／公視台語台提供）

王彩樺狂催生吳姍儒：愛拚才會贏 原因笑翻眾

▲《Talk Talk秀台語》為台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目，最新一集精彩可期。（圖／公視台語台提供）

吳姍儒與浩子主持《Talk Talk秀台語》第2季明（5）日將播出最新一集，找來「保庇天后」王彩樺擔任飛行評審，一出場大方認了覬覦吳姍儒主持人的位置，放話要對方快去生孩子，自己就可以代班，「希望Sandy快去生小孩，這樣妳歡喜，我也爽快。希望今晚，妳跟妳老公『愛拚才會贏』！」讓吳姍儒頻頻搖頭，哭笑不得。《Talk Talk秀台語》第2季最新一集找來重量級嘉賓，正是於第1季曾幫吳姍儒代班的王彩樺，她一登場就語出驚人，放話自己還想要主持，毫不掩飾覬覦吳姍儒的主持地位，笑翻眾人。王彩樺說，為了上回代班，排除萬難拒絕上百萬酬勞的工作，下秒對吳姍儒喊話：「希望妳快去生小孩，妳歡喜，我也爽快，跟妳老公『愛拚才會贏』！」讓對方哭笑不得，「先不要！」王彩華為節目賽事增添不少愉悅，她讚道選手懿霽神似韓星孔劉，怎料對方不害臊自誇：「還有人說我很像言承旭！」評審長許效舜一聽忍不住吐槽：「我們是練喙花，不是講白賊話！」《Talk Talk秀台語》為台灣第一個全台語站立式喜劇選秀節目，第二季由浩子與吳姍儒搭檔主持，評審團由「台語大師」許效舜領頭、脫口秀演員黃豪平及每集都帶來驚喜的重量級評審組成，本月28日由阿翔擔任評審，為觀眾帶來耳目一新享受。節目每週五晚上8點於公視台語台播出，當晚9點在DAY DAY台語台YouTube頻道首播。