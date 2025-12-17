我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「創世者 No.1」(左)至今已為藏家珍品，市價高昂且一瓶難求。為慶祝創世者系列連年獲得國際烈酒競賽大獎，特別推出「3.5L創世者」(右)致敬經典之作。(圖/黑松提供)

▲「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」採用小批次深度訂製桶，單一批次桶陳原酒，限量推出6,000瓶，具備極高收藏價值與長期增值潛力。(圖/黑松提供)

▲3.5L創世者桶陳金門高粱酒」擁有更高的陳年潛力，無論展示、收藏或贈禮都極具份量與話題性，誠意與心意十足。(圖/黑松提供)

近年酒類市場興起一股「巨型經濟學」收藏風潮，酒款的評比不再只有風味與年份，「份量」與「製瓶工藝」也成為收藏家眼中的關鍵。巨型酒款不僅象徵稀有，更因製作門檻高而被視為頂級收藏之選。為慶祝「創世者」系列連年獲得國際烈酒競賽大獎，同時展現品牌對極致工藝與品質的專注與追求，黑松公司攜手金門酒廠特別推出「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」，以氣勢非凡、外觀大器、厚底晶透的3.5L典藏瓶致敬過桶高粱酒風潮的起點暨引領者「創世者 No.1」。如此巨型瓶身不僅製程繁複、挑戰極高，遠比一般酒瓶需要更成熟精密的控溫吹製技術，加上酒體珍稀，使最終完成品也極為稀少，因此其珍稀性不只是「大」，更是「難以複製」，無論作為貴賓贈禮或展示收藏，皆為第一眼便鎖定目光的重量級焦點。「創世者 No.1」——這款開創性的酒款自推出後便備受推崇，至今已成為藏家競相追逐的珍品，市場價格持續水漲船高，早已一瓶難求。為了紀念「創世者」連年獲獎的榮耀時刻，特別以更高規格的形式致敬此款經典之作。「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」不只在氣勢上超越以往，更在精神上完美展現品牌「大破大立的創世精神」，將那份難以入手的稀缺與美好，以更宏偉的姿態轉化為具體的殿堂級收藏。「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」酒體為未加焦糖染色、未冷凝過濾的深琥珀色原酒，使用專為金門高粱酒風味特性打造的小批次深度訂製桶，輕巧柔化口感並保留高粱酒持續醇化特性；酒體完美融合金高特有的醇厚底蘊與細緻桶香，整體口感柔和醇順、層次典雅，延續創世者系列一貫的高水準與辨識度。此外，收藏界普遍認為巨型瓶身具備更優異的陳化潛力，此款3.5L超大容量使酒體富含更多微量元素，能帶來比一般規格更好的陳化效果。「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」為單一批次原酒，僅限量推出6,000瓶，具備獨特性與長期價值。年節將至，聚會、送禮需求大增，這些學問總是令人絞盡腦汁。而「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」無論展示、收藏或贈禮都極具份量與話題性，誠意與心意十足。「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」12月22日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，實際售價、庫存及販售方式請依各通路為主。當年來不及入手的藏家與酒迷們千萬別再錯過，把握搶購創世者殿堂級巨作的機會！