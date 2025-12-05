我是廣告 請繼續往下閱讀

▲被攔截的垃圾袋內驚見2具貓屍，另已被丟棄的垃圾袋則有9隻幼貓以及1隻成貓屍骸。（圖／翻攝畫面）

可惡至極！台北市信義區崇德街與嘉興街口昨（4日）傳出離譜事件，有民眾目擊一名中年的游姓婦女，手中扛著兩包垃圾袋且傳出異味，懷疑是動物屍體報警。警方會同動保人員打開垃圾袋後，在垃圾袋內發現2具貓屍，另一包已被丟棄的垃圾袋內，則有9隻幼貓以及1隻成貓屍骸，引起愛貓人士憤怒。據了解，這名游姓女子經常透過管道認養貓狗，而動保處曾接獲民眾檢舉，於11月派員前往游女的家中，發現飼養貓狗的環境雜亂、空間不足，當天便強制帶走部分貓狗至動保處安置。怎料，昨（4日）晚間又被民眾目擊游女拿著兩袋垃圾欲丟棄至垃圾車內，且袋子內飄出陣陣異味，民眾懷疑是動物屍體便上前查看並持手機蒐證，攔截其中一包垃圾尋求警方協助。警方獲報後通知動保人員到場，陪同報案人打開垃圾確認後，發現垃圾袋內有2具貓屍，目前已由動保處人員帶回化驗。此外，另於木柵焚化爐尋找游女棄置的另一包垃圾，發現有9隻幼貓以及1隻成貓屍骸，本所協助蒐證後由動保處人員帶回化驗。游女涉嫌違反動物保護法第30條第1項規定，處以1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，至於游女是否為故意虐待動物及是否為初犯或累犯，還有待動保處認定。