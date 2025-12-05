我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌昨（4）日晚間合體前主席柯文哲開直播，談論「真相、未來，民眾黨下一步全說了」，時間長達1.5小時。內容除了圍繞過去一年民眾黨的政績，也談到近期黃國昌捲入的風波；當講到明年2月1日「兩年條款」下新立委上任，黃國昌後續的規劃時，柯文哲突然自爆：「我是自動請纓，要去住在南部」，惹黃國昌急打斷：「等一下！」柯文哲昨在直播中指出，新的立委還是新手，所以還是要有人在立法院繼續擔任教練的角色。黃國昌則回應，新的委員上來，以後每周二、五還是會陪立委開晨會，也要幫助更多年輕人投入地方政治、地方治理。柯文哲提到，其實2月1日以後事情很多，包含黃國昌要選舉，還有帶議員、立委，他們還是新手，不是那麼容易，且立法院本來相當複雜，不是進來可以馬上可以上線，所以要有人可以帶他們。柯文哲接著更直言：「我是自動請纓，我要去住在南部」，引一旁黃國昌忙喊：「等一下、等一下，我們把12月的言詞辯論先做完！」不過，柯文哲仍不斷大笑，還說：「我讀（開庭資料）讀得很煩，越讀越生氣」，更怒批檢調：「寫一寫，鬼扯一番，人跑了升官去」。