Tony陳消失演藝圈！轉行當YTR、近況曝光

對此，《NOWNEWS今日新聞》也詢問Tony陳本人近況、事業發展與個人生活，直至截稿前尚未取得回應。

英文補教名師「Tony陳」（湯尼陳；本名陳志鵬）轉行YouTuber！Tony陳2001年向呂秀蓮公開示愛聲名大噪，2013年起開始爆發爭議，2016年後消失於演藝圈，《NOWNEWS今日新聞》整理出其現況，Tony陳後期成立「好康趴趴走」頻道，拍攝旅遊影片介紹世界各地，現年65歲的他，狀態依舊如當年活潑，性格無釐頭，讓人回憶起他曾於吳宗憲的節目中大吐苦水，一連串荒唐行徑，讓對方傻眼無語。Tony陳2016年成立「好康趴趴走」頻道，在社群IG、YouTube都有更新影片，9年來持之以恆，走遍世界各地，靠著自己豐富閱歷及中英夾雜的談吐，帶領觀眾深入探索每個地方的歷史文化與道地民情，風格相當活潑、富有涵養。Tony陳有跳耀性思維、發言及無釐頭的舉止，成為爭議性人物，有的人喜愛、有的人指教，2015至2016年間他時常登上綜藝節目，不計形象搞笑之餘，同時頻強調自己專業形象，話語及行為形成強烈衝突，經常惹得觀眾捧腹大笑。然而，Tony陳的學歷來頭不小，他畢業於逢甲大學經濟系，之後到美國俄亥俄州芬特蘭大學取得語言雙碩士學位，回台便開設英文補習班。2001年Tony陳公開向呂秀蓮告白，一夕爆紅，後來被沈玉琳簽下，從此步上演藝人生。