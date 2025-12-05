我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年縣市長人選備受關注，而高雄市長之戰，國民黨確定由立委柯志恩出戰，民進黨則黨內提名競爭激烈。對此，前立委沈富雄昨（4）日認為，柯志恩在高雄現在的行情比謝龍介在台南好，因柯志恩在最近中間選民的民調那一塊獲得33％，高於對手綠委賴瑞隆的30％，這在藍小綠大的高雄，可說了不起，因此他認為柯志恩是大有可為的。沈富雄昨上《POP撞新聞》被問到，既然是台南人，他認為柯志恩跟謝龍介的機會如何？沈富雄直言，柯志恩現在的行情比謝龍介好，並不是他看不起謝龍介，但中間選民那一塊，在民調中，大概有20％、38％多，中間選民那一塊領先的人行情才好，嚴重落後的就沒有行情。沈富雄提到，柯志恩最近在《TVBS》民調裡，中間選民那一塊獲得33％，賴瑞隆30％，領先對手3％，有可能小贏。這在藍小綠大的高雄，可說了不起，柯志恩加油，應是大有可為的。不過，沈富雄也說，柯志恩現在的弱點，是在老舊社區，像三民區這些，還有年輕人。有人還跟他說，柯志恩可請泰勒絲來唱歌，不但進場免費，還每個人發一個好東西、給甜頭，現在高雄人認為免費的娛樂節目對高雄有利，柯志恩要選上，就跟這點比。