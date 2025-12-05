我是廣告 請繼續往下閱讀

國際太空站近日出現罕見奇景！美國國家航空暨太空總署（NASA）透露，在11月底，國際太空站分史上首次出現8個停泊口都被到訪的太空船停滿的盛況。根據關注太空消息的媒體《Space.com》以及NASA所發布的訊息，國際太空站8個太空船停泊口全部停滿，使得控制人員不得不暫時移開一艘無人的補給太空船「天鵝座XL」暫時移開，以便為準備到來的「聯盟號」（Soyuz）騰出空間。位於休士頓的NASA詹森太空中心的任務控制中心，利用國際太空站的加拿大臂2號（Canadarm2）機械臂，移動了諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）的天鵝座太空船，NASA官員表示，此舉是為了「為即將到來的載人太空船提供適當的空間」。這艘聯盟號於感恩節時抵達國際太空站，太空船內搭載了美、俄三名太空人，停泊在俄羅斯艙段「晨曦號」（Rassvet），準備展開為期8個月的任務。NASA提到，「天鵝座 XL」補給太空船重新安裝到美國團結號節點艙朝向地球的停泊口，連接於太空站的八艘太空船包括：兩艘 SpaceX「天龍」太空船、天鵝座 XL、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的 HTV-X1、兩艘俄羅斯 Roscosmos 的「聯盟號」載人太空船，以及兩艘「進步號」貨運太空船。「天鵝座 XL」預計將停靠至 2026 年 3 月後，屆時將安全離站，並在重返地球大氣層時無害燃燒 11,000 磅垃圾和貨物。國際太空站由美國、加拿大、日本、歐洲太空總署（ESA）和俄國共同營運，並分為美國軌道段和俄國軌道段2個部分，在俄烏戰爭後，太空站已是美俄兩國之間僅存的合作範圍。