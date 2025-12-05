我是廣告 請繼續往下閱讀

國道1號南向170.2公里處4日發生多車連環撞！一輛聯結車司機疑似因疲勞駕駛，不慎與3輛小客車發生追撞，造成1死9傷，其中，死者為33歲的租賃車司機彭姓男子，當時他從桃園機場載4名客人南下，卻遇上車禍，造成頸部斷裂身亡。事後，彭母接獲兒子死訊，前往殯儀館認屍痛哭，淚訴丈夫半年前才去世，沒想到車禍又讓她痛失愛子。據了解，4日凌晨1時10分，一名42歲林姓男子駕駛聯結車行經國道1號南向170.2公里處，豐原交流道附近，疑似因疲勞駕駛不慎追撞前方砂石車，接著又撞上內側車道的白色自小客車，最後導致33歲彭姓租賃車駕駛反應不及，撞上聯結車尾，車身嚴重毀損，彭男也卡在駕駛座上，頸部斷裂送醫後宣告不治，而整起事故造成1人死亡、10人受傷。據悉，死者彭男未婚，擔任全職租賃車司機，當天他剛從桃園機場載客返國遊客南下，怎料卻因車禍罹難。其母親接獲兒子死訊，當天下午到殯儀館認屍痛哭，她透露丈夫剛往生半年，沒想到事故又帶走她最愛的兒子。母親表示，兒子為了扛起家計，不曾喊過辛苦，連夜班單子也接，就只是想多賺一點。