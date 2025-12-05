國民黨團書記長羅智強上午受訪低調說，「聽取社會各界意見」。據了解，因藍營內部也對修法意見分歧，且明年選舉逼近，若強推修法，爭議過大，因此即使付委，但可能就暫時擱置，先不再碰。

民代與助理薪資分開，民代用人頭詐領助理費就觸法

由民代自行運用，但因選舉太花錢，選上又有不少選服案要處理，不少民代都會將這些補助「領好領滿」，也會盡量減少助理人數，縮減開支，讓民代的利益極大化。之後經過多次修法，讓助理費與民代薪資分開，助理費會直接匯到助理帳戶，若民代利用人頭詐領助理費，一定違法。

要將助理制度恢復過去狀況，由民代統包，連藍營助理也都反彈，若真的修法通過，恐又會回到「便當助理」時代，立委或議員聘用助理都會越少越好，反正剩下的錢都是民代的，助理勞動權益難以獲得保障，立法院立法品質也恐倒退。

民代工作開銷大、選舉又花錢，選上立委或議員錢都不夠用

今天法案付委，民進黨也沒反對，民進黨團幹事長鍾佳濱3日受訪，還說制度面可以討論，但之後綠營又透過媒體不斷批評，根本雙標。

紅包白包對民代都是很大負擔，不去又不行，民代才會「想康想旁」找錢，尤其是地方民代，更會遇到這種問題，除非改革紅白帖文化，或是中央再多給地方補助，提高議員福利，不然議員沒錢的問題，很難解決。

國民黨立委陳玉珍提案《立法院組織法》修正草案、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，因明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，遭質疑恐讓立委貪汙助理費除罪。立法院院會今（5）日將兩案付委審查。根據陳玉珍的提案，《立法院組織法》修法後，「（立法委員）補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷。立法委員統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用、依勞動基準法等規定應由雇主負擔之相關費用及辦公事務費用。」另外也修《「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，修法重點類似。資深助理分析，過去不分中央、地方民代，所有費用全部都是交給民代，該助理說，比較特別的可能是新竹市長高虹安的狀況，他要助理再將薪資捐出，當作公款，但如果確實當作公務使用，還有討論空間，只是高虹安也被發現有將公款私用的狀況，因而遭起訴。資深助理說，現在陳玉珍提案，不具名藍委分析，有些立委確實是因議長請託，才協助陳玉珍連署提案，但多數立委因知道修法敏感，避之唯恐不及，陳玉珍才會拖到現在才完成連署。但藍委也說，綠委林岱樺、林宜瑾也涉及助理費官司，要怎麼修法大家都可以討論，不過該藍委說，現在付委了，但社會上有不同聲音，就讓子彈飛一會，如果爭議過大，大家決定不修就不修，若要修，至少也要民眾黨同意，不能讓國民黨自己扛風險。也有藍委說，在台灣當民代，紅白帖一定要到場，