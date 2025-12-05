韓國一年一度的AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）12月6日在高雄世運主場館登場，12月7日接續舉辦「ACON音樂節」，兩場活動的主持人IVE成員張員瑛、i-dle台灣成員葉舒華，今（5）日上午現身仁川機場，準備飛抵高雄小港機場，零偽裝的舒華美的像「移動雜誌封面」，疑似素顏的張員瑛則戴上口罩。
舒華像移動雜誌封面 IVE 5人疑似素顏現身
稍早，舒華綁公主頭，身穿一件米色大衣，白、紅色的蕾絲內搭，優雅地下保母車，她向在場媒體、粉絲揮手打招呼，招牌白皙膚色透亮如發光體，配上一抹淺淺地笑容，乍看之下彷彿從雜誌封面走出來的女神，行走過程中，舒華不停比出臉頰及手指愛心，滿足攝影師的需求。
緊接著是人氣女團IVE，6人中看似只有Gaeul（秋天）妝髮完整，其餘成員都戴口罩，她們排排站定點供媒體拍照，隨後依序走進機場大廳，過程中不忘揮手回應此起彼落的閃光燈。
張員瑛搭李俊昊主持 葉舒華領後輩接棒
本屆AAA迎來10周年，韓方特地移師高雄盛大舉辦，主持人找來合作過4次的IVE人氣成員張員瑛，搭檔曾經兩度獲頒AAA年度演員大獎的2PM成員李俊昊，這也是兩人首次共同主持頒獎典禮，而「ACON音樂節」則是由舒華、演員李濬榮、男團Cravity成員Allen及新人女團Kiiikiii成員Sui主持。
資料來源：뉴스엔·Newsen
我是廣告 請繼續往下閱讀
稍早，舒華綁公主頭，身穿一件米色大衣，白、紅色的蕾絲內搭，優雅地下保母車，她向在場媒體、粉絲揮手打招呼，招牌白皙膚色透亮如發光體，配上一抹淺淺地笑容，乍看之下彷彿從雜誌封面走出來的女神，行走過程中，舒華不停比出臉頰及手指愛心，滿足攝影師的需求。
本屆AAA迎來10周年，韓方特地移師高雄盛大舉辦，主持人找來合作過4次的IVE人氣成員張員瑛，搭檔曾經兩度獲頒AAA年度演員大獎的2PM成員李俊昊，這也是兩人首次共同主持頒獎典禮，而「ACON音樂節」則是由舒華、演員李濬榮、男團Cravity成員Allen及新人女團Kiiikiii成員Sui主持。
資料來源：뉴스엔·Newsen
更多「2025AAA在台灣」相關新聞。