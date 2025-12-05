我是廣告 請繼續往下閱讀

負責總統府維安，有「天下第一營」之稱的憲兵211營爆發共諜案，中士退伍的憲兵賴重宇等4名士官兵，涉嫌用手機翻拍公務機密賣給中共，賺取共184萬元不法所得。北檢偵結後依貪汙收賄罪嫌起訴4人，案件經上訴最高法院，依違背職務收受賄賂等罪，將賴重宇判刑7年；陳文豪6年5月；黎育爾6年7月；林裕凱5年10月，四人仍不服判決提起上訴，其中，林裕凱因撤回上訴定讞，日前已先送執行，最高法院昨天（4日）駁回另三人上訴，全案定讞。檢方查出，負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，以及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪等4人，4年前透過「學長拉學弟」方式，陸續被中國情報人員吸收當共諜，以手機翻拍任職單位的軍事機密賣給中方，各以26萬至66萬元不等的酬勞為對價，共獲取不法報酬184萬元。案件偵結後，北院依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪，一審重判賴重宇有期徒刑7年；黎育爾6年8月；陳文豪6年5月；林裕凱5年10月，四人不服量刑提起上訴。二審高院認為，黎育爾於檢方偵查中自白，並繳回全部犯罪所得，並主動供出共犯林裕凱，因此改判有期徒刑6年7月，其餘被告維持原判。四人仍不服提起上訴，但林裕凱審理期間撤回上訴定讞，入監服刑。最高法院4日駁回賴重宇、陳文豪、黎育爾上訴，全案定讞。