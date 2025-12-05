范姜彥豐今年10月29日認了與老婆粿粿（江瑋琳）婚變，指控女方與王子（邱勝翊）偷情，今（5）日傳出夫妻倆協商好賠償金額，粿粿更提出要范姜彥豐不再追究王子，引發軒然大波，而稍早12時許，范姜彥豐宣布天大喜訊，接下由天后闆妹接洽的洗髮精代言，畫面中，他整個人容光煥發、帥氣度升級，讚道產品功效：「有重獲新生的感覺！」似乎一同道盡甩開粿粿、王子的真實心聲。
范姜彥豐開撕粿粿！砲火連發、始末一次看
范姜彥豐10月29日拍片指控粿粿態度冷淡、對家人不顧，並與王子有不當行為之關係，到了上月1日，粿粿以17分鐘影片痛哭反擊，聲稱2人協商離婚並非自己所致，而是家庭、金錢觀念差異甚大，不過同時坦承跟王子愈走愈近，除了向范姜彥豐道歉之外，也喊話他別只談錢。
當天晚間，范姜彥豐發出3張黑底白字聲明，再度回應粿粿指控，「三年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此並未在29日的聲明中，提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點『婚姻出軌』！」認為粿粿誤導大眾。
針對粿粿痛訴承擔家中大多開銷，范姜彥豐也火大駁斥，透露自己經濟不寬裕仍扛起支出責任，「事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷，當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己心意轉化為其他形式，帶太太買精品包、單眼、電腦等」，怎料卻被粿粿形容成「是自己處理的」，相當傻眼。
資料來源－
天后闆妹臉書、范姜彥豐IG
看更多－
