國發會為推動全台創業風潮，今年首次推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，最高可爭取達1000萬元投資金額，以及可能爭取國發基金天使投資最高達1億元投資；初賽報名已於11月30日截止，本次共收到2,805組報名，該計畫已成為台灣規模最大的創業盛事，國發會也期待在眾多佼佼者說，找到下一個「股王」。
國發會產業發展處長蕭振榮報告，國發會鼓勵有志創業團隊及2020年後成立公司可以踴躍參與，從8月28日到11月30日截止報名，吸引2805組新創團隊及企業報名。
他說，2805家報名背後代表三層涵義，第一，希望引動創新創業熱潮，除了現有優勢產業，也創造下一波優勢產業；其次，希望可以達到區域平衡，讓偏鄉也可以透過網路、AI在任何地方創業。
第三，並非鼓勵任何人創業，而是必須要經過很縝密課程，更提到原本有超過6000多人參加訓練課程，但也不希望大家盲目創業，經過層層評估，有2805個團隊報名初選，認為「 2805每個數字後面，都是一個可能是一個未來成功的股王的故事。」
經分析，「前瞻科技組」占32.98%、「消費生活組」占39.43%、「綠色永續組」占27.59%，分布大致均衡，也凸顯只要有新創想法，無論在任何領域都可以創業。
本次報名來自六都地區占71.16%，非六都地區占28.84%，貼近六都與非六都的人口分布比例，值得一提的是，過去新創資源被詬病只集中在北部地區，但這次報名狀況顯示全台非六都每一個縣市皆有參與，離島地區也有團隊投入，象徵創業能量早已突破都會圈。
他表示，初賽現正如火如荼展開，評審委員由創投及產學研專家組成，將依據創投標準，就創新性、商業模式可行性、市場拓展性、團隊潛力等面向進行審查，預計年底前選出至多300 組入圍名單。
進入第二階段輔導，後將會安排線上進階輔導課程、商業計畫書 Bootcamp，以及業師輔導，進入4月、5月複賽及決賽，至多100家獲獎公司創業支持金，包括選出3組總統獎，每組獲得創業基金1000萬元；院長獎6組、創業獎金，600萬元；綻放獎91組、每組創業獎金300萬元。
國發會也補充，也將協助引介國發基金天使投資，爭取最高達1億元投資金額，協助具發展性的創業團隊加速茁壯。
更多競賽資訊請至計畫官網瞭解詳情，或搜尋「創業大聯盟競賽」。
