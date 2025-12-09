我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有娜（如圖）是公認大胃王，曾分享自己一天可以吃上5餐。（圖／IG@ igotyuandme）

韓國女團ITZY申有娜今（9）日滿22歲了！大家可能不知道，女神從小其實是個運動健將，從國小就開始打曲棍球，還曾拿過獎！沒想到，2015年只是陪著迷男團BTOB的姊姊去看演唱會，就被JYP星探一眼相中，人生從此轉了彎。而且，其實有娜原本要成為NMIXX的一員！直到Somi退出，她才臨時遞補進ITZY。在ITZY 5個成員中，有娜也是大家是公認的大胃王；女神也大方分享理想型，她坦言自己喜歡愛笑、會說甜言蜜語的男生，還偏愛長得像狼的類型，超特別的條件也讓粉絲十分驚訝。出生於韓國江原道原州的有娜從小就很喜歡運動，也超有天賦，國小2年級加入曲棍球隊後，因為速度快、反應佳，被學校視為重點選手，還多次與隊友奪下地方冠軍；後來，她甚至以個人身分拿下韓國國會議員獎，實力備受肯定。2015年，有娜本來是陪著迷BTOB的姊姊看《歌謠大祭典》，甜美外型引起JYP星探注意，沒想到一場普通的追星經驗，意外讓她走上全然不同的道路。進入JYP後，有娜因年紀小被歸類在兒童組練習生，當時公司原本沒有把她歸在ITZY的出道人選，反而被安排在師妹團NMIXX計畫中。當時，ITZY預備成員已包含禮智、彩領、留真、Lia和Somi，名單裡完全沒有她的位置；後來因為Somi突然離開公司，成員出現空缺，有娜才因此被臨時調入預備組。不過，也因為有娜當時唱跳基礎尚未成熟，加上原先的幾名團員們都相處一段時間，有娜也擔心她能不能跟上節奏；幸好其他成員給她相當多的鼓勵，讓有娜在密集訓練下快速成長，最終以忙內角色正式加入ITZY。身高170、身材姣好的有娜的食量在團體中特別突出，是粉絲公認的大胃王，她曾在直播中完全不避諱分享自己一天可以吃到5餐。除此之外，粉絲還在她巴黎行的Vlog裡目擊她慢慢吃完一塊披薩、整碗拉麵與一個飯糰，食量與身材反差十足，超圈粉。除了食量超大，有娜早前為了宣傳迷你9輯《GOLD》登上節目《DEX的冰箱採訪》時，談到理想型也相當直接，她坦言自己喜歡笑起來好看、又會說話的男生，至於外表，比起狗狗相更偏向帶點狼像的類型，並進一步透露自己最忌諱不體貼的人。從性格、飲食到舞台表現，有娜大方、爽朗的性格也受到許多粉絲喜愛。12月9日的壽星不只有有娜！還有台灣歌手羅美玲、台灣演員李依瑾、台灣演員胡盈禎、台灣演員韓瑜、韓國男團SHINee成員崔珉豪、韓國女團本月少女成員黃珈熙，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！