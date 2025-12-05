YouTube日前率先在北美推出「YouTube Recap 年度回顧」，YouTube表示是第一年推出回顧，之前有預告全球本週都會上線，真的沒有讓人等太久，台灣已經可以查看自己的YouTube年度回顧，在哪裡可以看到？會分析哪些資料《NOWNEWS》一文報你知。
YouTube第一次推出年度回顧，會依據用戶觀看紀錄，提供個人化觀看數據總結，依據過去一年觀看紀錄生成限時動態圖卡，包含興趣主題、最愛頻道與習慣變化等資訊。像是追最多的頻道、最常鑽研的主題、今年中途開始迷上的新興趣，甚至還會抓出你觀看習慣的變化曲線，此外，YouTube 也把音樂類型一起進行度回顧，了解年度熱門藝人、最常循環的歌曲。
YouTube年度回顧哪裡可以看到？
電腦、手機App登入自己的YouTube帳號後，點擊「個人中心」就會在置頂的地方看到專屬於用戶「熱騰騰！你的2025 Recap出爐了」，點進去後就會看到各種系統對於你看片習慣的分析。
YouTube年度回顧可分析哪些習慣？
◼︎最愛頻道：顯示今年觀看最多的頻道。
◼︎觀看主題與興趣：呈現深入研究的主題及重要時刻。
◼︎觀看習慣演變：分析今年觀看品味的變化趨勢。
◼︎性格分析：根據內容歸類如冒險家、技能學習者、創意靈魂或陽光派。
◼︎其他亮點：最多生成 12 張限時動態圖卡，可分享至社群
資料來源：YouTube、YouTube Recap 年度回顧
我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube年度回顧哪裡可以看到？
電腦、手機App登入自己的YouTube帳號後，點擊「個人中心」就會在置頂的地方看到專屬於用戶「熱騰騰！你的2025 Recap出爐了」，點進去後就會看到各種系統對於你看片習慣的分析。
◼︎最愛頻道：顯示今年觀看最多的頻道。
◼︎觀看主題與興趣：呈現深入研究的主題及重要時刻。
◼︎觀看習慣演變：分析今年觀看品味的變化趨勢。
◼︎性格分析：根據內容歸類如冒險家、技能學習者、創意靈魂或陽光派。
◼︎其他亮點：最多生成 12 張限時動態圖卡，可分享至社群
資料來源：YouTube、YouTube Recap 年度回顧