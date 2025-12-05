我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雲林縣李姓男子試圖將10隻未經檢疫的「英國短毛貓」與「布偶貓」偷渡到新臺馬輪，卻當場被海巡人員抓包，挨罰50萬，貓咪則被送往動物之家。（圖／嘉義分署提供）

兩年前，雲林縣一名李姓男子試圖以丟包方式，將10隻未經檢疫的「英國短毛貓」與「布偶貓」偷渡到新臺馬輪，怎料卻當場被海巡人員抓包，連江縣政府依法開罰50萬元。嘉義分署兩度催繳未果，只好查封李男在雲林的3筆持分土地並凍結郵局帳戶，最終成功扣得50萬元抵繳罰鍰。至於這10隻貓咪，被安置於動物之家飼養，除2隻因體弱過世外，其餘8隻未染疫，施打疫苗後順利開放認養，皆找到溫暖新家。嘉義分署指出，李男於兩年前晚間，前往連江縣南竿鄉福澳港，趁著新臺馬輪停靠時，試圖將10隻未經檢疫的品種貓，以丟包接駁方偷渡上船，逃避檢疫，沒想到當場就被海巡署查獲，連江縣政府依違反《動物傳染病防治條例》對李男裁罰50萬元。嘉義分署表示，李男兩度接獲繳清罰鍰通知卻置之不理，遂移送執行，查封他在雲林縣元長鄉的3筆持分土地，並於今年9月扣押李男郵局帳戶存款，成功扣得50萬元抵繳罰鍰後，解除土地查封。至於10隻未經檢疫的「英國短毛貓」及「布偶貓」，連江縣則是將牠們飼養在動物之家一年，雖然並未發生傳染病，但有2隻體弱貓咪不幸過世，其餘8隻倖存貓咪經施打疫苗後開放認養，均已找到飼主。