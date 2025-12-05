我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木南晴夏（左）和玉木宏迎接2胎。（圖／翻攝自IG@kinamitopan、玉木宏官網）

45歲日本男星玉木宏和演員妻子木南晴夏第二胎生了！今（5）日透過經紀公司發布喜訊，由於之前沒透露懷二胎，直接宣布懷孕讓粉絲又驚又喜。玉木宏和木南晴夏2018年結婚，2020年8月宣布迎接第一胎，今突然宣布誕下第二胎喜訊，「生活已經逐漸穩定，藉此機會向大家報告！」讓粉絲非常驚訝，而聲明中也強調，第二胎並不是今天出生，關於出生日和性別都沒有公開。即便升格2寶媽，木南晴夏工作不間斷，預計2026年要瑛士、柿澤勇人組成3人音樂團體，以及新戲《我們律師很棘手》拍攝。木南晴夏當年以Horipro事務所舉辦的新星選秀發吃，還曾組過女子團體，2009年以電影《20世紀少年》走紅，2013年主演電影《百年之時計》，出演過許多電視劇、電影，包括《王牌大律師》、《戀愛漫畫家》、《重啟人生》等等。而她在2018年和大5歲的玉木宏閃婚，2020年生下第一胎，今宣布生下第二胎，也讓粉絲驚訝不已。