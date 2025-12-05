我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林岱安加盟富邦悍將後，將替悍將捕手戰力帶來經驗、技術的提升，是否衝擊戴培峰主戰捕手的地位，仍值得觀察。（圖／富邦悍將提供）

年份 先發蹲捕場次 先發蹲捕場次 捕先發蹲捕場次



2019 林宥穎、62場



方克偉、31場 戴培峰、24場 2020 林宥穎、71場



戴培峰、31場 張進德、10場 2021 張進德、39場 林宥穎、38場



戴培峰、25場 2022 戴培峰、80場 張進德、25場 林琨笙、11場



2023 戴培峰、41場



張進德、38場 姚冠瑋、37場 2024 戴培峰、80場 豊暐、17場



姚冠瑋、13場 2025 戴培峰、73場 豊暐、44場



魏全、3場

富邦悍將今（5）日在自由球員（FA）市場上簽下33歲資深捕手林岱安，提升團隊捕手戰力的經驗與技術面，林岱安的加入，也令人好奇，明年悍將的捕手出賽配置會有何改變。近2年，狀元捕手戴培峰已成為球隊主戰捕手，豊暐則是在今年球季扛下2號捕手的位置，可以預期，明年悍將主戰捕手仍是戴培峰，但可能重回2023年3捕手輪替先發的局面。悍將在2018年首輪第1順位指名戴培峰，成為該年度的選秀狀元，也是首次出現高中生捕手狀元。2019年戴培峰開始在一軍出賽，當年林宥穎（林琨笙）先發場次為過半的62場，戴培峰與方克偉一同擔任2號捕手，先發蹲捕24場、蹲221.1局。2020年戴培峰在成為悍將2號捕手，先發蹲捕場次僅次於林宥穎的71場，共先發蹲捕31場、蹲273局。2021年悍將啟用3捕手輪替，張進德與林宥穎分別先發39、38場，戴培峰僅先發蹲捕25場、蹲266局。戴培峰在2022年「破繭而出」，成為悍將的主戰捕手，先發蹲捕大幅提升至80場、蹲736.1局，不過2023年戴培峰因手掌鉤狀骨骨折，休息近3個月，直到季中才歸隊。悍將也因此回到3捕手先發的局面，戴培峰該季先發蹲捕場次僅41場、蹲368.1局，張進德與姚冠瑋分別先發38場、37場。去年可說是戴培峰的生涯年，先發蹲捕重回80場，蹲708.1局，還一舉拿下捕手金手套與最佳10人捕手獎，更在世界12強賽助中華隊奪冠，成為世界冠軍一員。本季戴培峰雖然還是悍將主戰捕手，但先發蹲捕不到80場，僅73場、蹲611局悍將2號捕手則是由豊暐扛下，從去年的先發17場大幅躍升至44場，蹲捕局數從154.1局升至388.1局。如今悍將喜迎隊史首位FA選手林岱安的到來，在捕手戰力上注入新血，也令人好奇，明年悍將一軍捕手的出賽配置上會有何變化，或許回到2023年的配置機率會高一些，無論如何，林岱安的加入，在悍將捕手群的經驗、技術上可以預期會有莫大的幫助。