富邦悍將今（5）日在自由球員（FA）市場上簽下33歲資深捕手林岱安，提升團隊捕手戰力的經驗與技術面，林岱安的加入，也令人好奇，明年悍將的捕手出賽配置會有何改變。近2年，狀元捕手戴培峰已成為球隊主戰捕手，豊暐則是在今年球季扛下2號捕手的位置，可以預期，明年悍將主戰捕手仍是戴培峰，但可能重回2023年3捕手輪替先發的局面。
戴培峰2018年入隊 2020年成2號捕手
悍將在2018年首輪第1順位指名戴培峰，成為該年度的選秀狀元，也是首次出現高中生捕手狀元。2019年戴培峰開始在一軍出賽，當年林宥穎（林琨笙）先發場次為過半的62場，戴培峰與方克偉一同擔任2號捕手，先發蹲捕24場、蹲221.1局。
2020年戴培峰在成為悍將2號捕手，先發蹲捕場次僅次於林宥穎的71場，共先發蹲捕31場、蹲273局。2021年悍將啟用3捕手輪替，張進德與林宥穎分別先發39、38場，戴培峰僅先發蹲捕25場、蹲266局。
戴培峰2022年成主戰捕手 去年一舉奪下捕手雙料獎項
戴培峰在2022年「破繭而出」，成為悍將的主戰捕手，先發蹲捕大幅提升至80場、蹲736.1局，不過2023年戴培峰因手掌鉤狀骨骨折，休息近3個月，直到季中才歸隊。悍將也因此回到3捕手先發的局面，戴培峰該季先發蹲捕場次僅41場、蹲368.1局，張進德與姚冠瑋分別先發38場、37場。
去年可說是戴培峰的生涯年，先發蹲捕重回80場，蹲708.1局，還一舉拿下捕手金手套與最佳10人捕手獎，更在世界12強賽助中華隊奪冠，成為世界冠軍一員。
資深捕手林岱安入隊 悍將明年捕手出賽數該如何分配
本季戴培峰雖然還是悍將主戰捕手，但先發蹲捕不到80場，僅73場、蹲611局悍將2號捕手則是由豊暐扛下，從去年的先發17場大幅躍升至44場，蹲捕局數從154.1局升至388.1局。
如今悍將喜迎隊史首位FA選手林岱安的到來，在捕手戰力上注入新血，也令人好奇，明年悍將一軍捕手的出賽配置上會有何變化，或許回到2023年的配置機率會高一些，無論如何，林岱安的加入，在悍將捕手群的經驗、技術上可以預期會有莫大的幫助。
富邦悍將近6年捕手先發蹲捕場次變化：
富邦悍將近6年捕手先發蹲捕場次變化：
|年份
|先發蹲捕場次
|先發蹲捕場次
| 捕先發蹲捕場次
|2019
| 林宥穎、62場
|方克偉、31場
|戴培峰、24場
|2020
| 林宥穎、71場
|戴培峰、31場
|張進德、10場
|2021
|張進德、39場
| 林宥穎、38場
|戴培峰、25場
|2022
|戴培峰、80場
|張進德、25場
| 林琨笙、11場
|2023
| 戴培峰、41場
|張進德、38場
|姚冠瑋、37場
|2024
|戴培峰、80場
| 豊暐、17場
|姚冠瑋、13場
|2025
|戴培峰、73場
| 豊暐、44場
|魏全、3場
