▲林岱安正式透過FA加盟富邦悍將，老東家統一獅發文給予感謝林岱安過去的貢獻，領隊蘇泰安表示，雖然不捨，但仍尊重、祝福選手的選擇。（圖／統一獅提供）

長期效力統一7-ELEVEn獅的捕手林岱安，季末投入自由球員（FA）市場，今（5）日確定與富邦悍將簽下一紙7年球員附帶教練約，總值最高達5600萬元，正式離開效力11年的獅隊。獅隊在悍將官宣後，也正式發文感謝林岱安過去11年來的貢獻，並還原過去1個月的談約過程，領隊蘇泰安表示，面對林岱安的轉隊決定讓人不捨，但球隊仍會給予祝福。林岱安確定行使自由球員權利，投入自由市場開放各隊競爭，獅隊肯定林岱安是球隊重要捕手戰力，自10月底也開出複數年合約爭取林岱安續留獅隊，期間競爭者包括富邦悍將、台鋼雄鷹，球隊也持續與其經紀公司溝通表達對於林岱安的各項肯定，於11月27日再次提出5年複數年選手長約，展現獅隊最大誠意與與重視，期許獅隊是林岱安在各隊競爭下最佳的選擇。雙方經過長達1個月的溝通與討論，林岱安也肯定獅隊給予各方面重視，但最後林岱安也透過經紀公司轉達重要的決定，選擇轉隊加入富邦悍將，球團得知此消息，雖知獅隊捕手戰力將受影響，但也尊重林岱安最後的決定。獅隊領隊蘇泰安表示，「首先很感謝經紀公司這段期間持續與球隊進行各項建議交流與溝通，雖然這次林岱安最終決定婉拒獅隊合約，相信這對林岱安選手也是一個很艱難的決定。」蘇泰安說，獅隊尊重選手決定，也感謝林岱安從加盟至今年帶給球隊的幫助，「尤其與投手群溝通合作的安定感，面對轉隊決定總是讓人不捨，但球隊也給予祝福，期許岱安在下一個階段的棒球生涯一切順利。」林岱安轉隊後，獅隊捕手戰力的影響，相信也會是教練團很大的課題，蘇泰安表示，「棒球是一項團隊合作的競賽，而這也是新球季獅隊面臨的考驗，面對林岱安離隊戰力的缺口，相信也是給予新生代捕手們更多一軍出賽機會。」蘇泰安期許柯育民、張翔等新生代捕手們，能透過訓練和賽事持續強化自己，做好準備迎接挑戰，把握一軍出賽機會，讓獅隊戰力持續成長。