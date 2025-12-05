我是廣告 請繼續往下閱讀

前統一7-ELEVEn獅捕手林岱安今（5）日透過自由球員（FA）制度加盟富邦悍將，雙方簽下一紙7年總額5600萬的長約，林岱安經紀公司秉初表示，悍將從第1階段報價就符合林岱安對於長約的想法，讓選手可以專心拚戰職業生涯的下半場，經過2個階段的談約，最終由悍將脫穎而出，喜獲隊史首位FA球員。經紀公司透露，林岱安提出FA時，最初就希望能獲得一張「無後顧之憂」的長期保障合約，談到整體談約過程，「一開始跟選手討論好，以7年合約作大方向，並開始設計合約，給有興趣網羅岱安的球隊參考。等第1階段正式回覆後，整理好相關資料給選手看，思考要朝哪個方向（球隊）溝通，第2階段溝通完就結束。」因此在實際上各隊僅有過1次報價，林岱安在參考完各隊的報價後，選擇自己喜歡、期待的架構去談第2階段，而悍將第1階段就認同林岱安對於合約大方向，過程中林岱安也感受到悍將的極大誠意。最終林岱安在與悍將談完2次後，選擇成為「悍將家人」。經紀公司強調，談約過程中並不存在「抬價」的問題，悍將確實在保障年限的部分吸引林岱安，讓選手可以安心拚職棒生涯的下半場。至於是否為「純選手合約」，經紀公司表示，基本上會以選手合約去走，但後2年會考量到林岱安身體狀況，以及隊形、架構，因此保留彈性空間。林岱安確定加入悍將後，獅隊將會選擇補償方案，根據中職FA補償規定，獅隊可選擇A方案年薪125%轉隊費或B方案年薪75%+1名25人保護名單外球員，林岱安本季月薪36萬，若選A方案，獅隊可獲得540萬轉隊費，若選擇B方案，將是324萬加上1位25人外選手。