我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅前本土王牌古林睿煬（左）去年加盟北海道日本火腿鬥士隊，獅隊在先發投手戰力上受到不小的影響。（圖／記者李政龍攝）

▲統一獅外野手林安可日前行使旅外球員資格，由日職西武獅隊取得議約權，新賽季將站上日職舞台。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.11）

統一7-ELEVEn獅的捕手林岱安，今（5）日正式加盟富邦悍將，雙方簽下一紙7年總值5600萬長約，林岱安離開效力11年的獅隊，前往「新莊城堡」開啟新人生。獅隊從去年的古林睿煬，到今年的林安可、林岱安，2年共損失3位主力核心球員，加上41歲老將胡金龍季末引退，戰力可說是受到不小的影響。若能簽回另一位FA球員蘇智傑，打線仍具有威脅性，捕手方面，陳重羽的責任將會更吃重，只能盼柯育民、張翔頂上空缺。林岱安在11月5日宣告行使FA資格後，獅隊就在第一時間表達全力留人的想法，雖然同樣開出複數年合約，但論合約年限、價碼都不敵悍將，最終只能看著林岱安卸下橘袍改穿藍衫，隊史首次留不住FA主力球員。獅隊近2年在投、打兩端流失幾位具有戰力指標的選手，本土王牌古林睿煬去年出賽21場，拿下10勝2敗、防禦率1.66的優異成績，更一舉勇奪年度MVP，年底透過「入札制度」，成功轉戰日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊，獅隊在古林睿煬離開後，土投無法長期支撐先發輪值的情況下，改以3洋投作為先發投手的核心，全年89場先發為為各隊最多。今年季末，輪到主砲林安可宣布挑戰海外職棒殿堂，日前由西武獅隊取得議約權，林安可離隊已成定局。林安可2019年入隊，7年間敲出586安、112轟，替獅隊打下399分打點，生涯打擊率2成87。隨著林安可將加盟日職，獅隊確定將少了一位年均84安、16轟、57分打點的主力砲手。除了古林睿煬、林安可這對主力投打，老將胡金龍的引退，也讓獅隊少了一位「代打之神」，2022年胡金龍離開悍將加盟獅隊，去年起開始專職代打，在獅隊4年期間，代打的67個打數敲出27安、1轟，貢獻24分打點，打擊率4成03，得點圈打擊率更是高達4成75。胡金龍今年退役後，代打的角色預計由另一位老將陳鏞基補上。林岱安2015年選秀第4輪入隊，2019年成為主戰捕手，2度奪下金手套、1次最佳9人，由於近年與陳重羽依照搭配的投手「輪班」上場，因此降低受傷風險，獅隊在雙捕的操作下，是團隊戰力最穩定的一環。如今林岱安確定與悍將簽下一紙7年5600萬的長約，正式宣告離隊，是獅隊這2年第3位離隊的核心球員。獅隊今年休賽季在外野、捕手端各失去一位猛將，戰力雖受影響，但不至於要走上重建之路，外野一字排開，陳傑憲、邱智呈、林佳緯的戰力仍非常具有威脅性，若能留住另一位FA蘇智傑，至少能補足林安可一半的火力。捕手方面，陳重羽在林岱安離隊後，蹲捕場次、責任勢必會增加，原本位於二線的柯育民、張翔能否頂上空缺，仍值得觀察。