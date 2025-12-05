我是廣告 請繼續往下閱讀

長期效力統一7-ELEVEn獅的捕手林岱安，日前投入自由球員（FA）市場，預計今（5）日下午會正式確定職業生涯的下一站，將由橘袍改披藍衫。林岱安的轉隊，也將創下2項紀錄，悍將隊史首度在FA市場補強成功，獅隊則是首次留不住主力FA，自FA開市以來，僅獅隊未在FA市場中得標。33歲的林岱安自11月5日宣告行使FA資格後，有超過半數的球隊對網羅林岱安抱有高度興趣，悍將在競爭行列中始終處於前段，無論是合約年限、價碼都非常有誠意，也相當符合林岱安心中對「長年限保障合約」的想法，最終擊退獅隊，讓林岱安由橘轉藍。昨（4）日林岱安在個人社群的限時動態貼出和家人的合照，並搭配韓國歌手華莎（Hwasa）歌曲《Good Goodbye》，被視為和獅隊的「告別」。中職自FA啟用以來，共有7人成功轉戰新球隊，分別是2015年中信兄弟的林智勝、鄭達鴻，2020年樂天桃猿賴鴻誠，2023年兄弟的陳俊秀，2024年的朱育賢、陳子豪，以及今年台鋼雄鷹的黃子鵬。林岱安選擇改披藍衫，，悍將亦是中職6隊中，第5支在FA市場得標的球隊，僅剩獅隊從未簽下他隊FA。目前FA市場上剩下外野手蘇智傑，獅隊當前的首要目標，就是留下蘇智傑，避免主力球員再次流失。林岱安2015年選秀第4輪入隊，2019年成為主戰捕手，2度奪下金手套、1次最佳9人，近年則與陳重羽依照搭配的投手「輪班」上場，降低受傷風險，也是獅隊最令人放心的一環。林岱安本季出賽70場，敲出43安、5轟、17分打點，生涯累積650場出賽，敲出434安、24轟、204分打點。