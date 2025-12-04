我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華職棒2026年3、4月例行賽賽程。（圖／中職提供）

▲中華職棒2026年5、6月例行賽賽程。（圖／中職提供）

▲中華職棒2026年7、8月例行賽賽程。（圖／中職提供）

▲中華職棒2026年9、10月例行賽賽程。（圖／中職提供）

中華職棒（CPBL）今（4）日公布2026年例行賽賽程，開幕戰訂於3月28日，由樂天桃猿交手中信兄弟，明星賽在7月18日、19日，例行賽於9月28日結束，10月9日至13日進行季後賽首輪、10月17日至25日為台灣大賽預定日。清明節、勞動節、端午節、中秋節以及國慶日等連假皆有賽事。中職罕見在今年底就公布明年例行賽賽程，雖然比賽場地未定，但全數交戰組合、日程已出爐。3月28日進行聯盟開幕戰，由台灣大賽冠軍樂天桃猿交手亞軍中信兄弟，由桃猿擔任主場。3月29日恢復3地開打，桃猿交手味全龍、兄弟交手富邦悍將、統一獅交手台鋼雄鷹。上半季賽程表定6月21日結束，補賽日為6月23日至30日；下半季賽程於7月3日開賽，表定於9月28日結束，9月29日至10月6日為下半季補賽日。季後賽首輪為10月9日至13日，台灣大賽為10月17日至25日；另外，明星賽將於7月18日、19日舉行，連假方面，清明節、勞動節、端午節、中秋節以及國慶日等連假皆有賽事。