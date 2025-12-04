我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹日前在自由市場（FA）上簽下樂天桃猿本土王牌「老虎」黃子鵬，今（4）日聯盟發出公告，確定桃猿選擇全額補償金，將獲得1050萬轉隊費。對此，桃猿球團表示，雄鷹提供的25人保護選手名單中，對桃猿陣容缺口的幫助較低，在整體評估後選擇全額補償金。黃子鵬今年取得FA資格，並於11月4日行使權利，桃猿積極留人，但仍不敵雄鷹的熱情邀約，最終黃子鵬情定高雄，雙方簽下5年6600萬合約。黃子鵬成桃猿隊史第4位透過FA離隊的球員，前3位分別自2015年林智勝、2023年陳俊秀以及2024年朱育賢。根據中職FA補償規定，桃猿可選擇A方案年薪125%轉隊費或B方案年薪75%+1名25人保護名單外球員，黃子鵬本季月薪70萬，若選A方案，桃猿可獲得1050萬轉隊費，若選擇B方案，將是630萬加上1位25人外選手。2023年陳俊秀加盟兄弟，桃猿選擇「人+錢」，補進後援投手陳柏豪，去年朱育賢加盟味全龍，桃猿同樣選擇「人+錢」。桃猿副領隊礒江厚綺日前受訪時，曾表示名單之外有看到有興趣的選手，但需要做最後的通盤討論。不過今日聯盟發出公告，桃猿最終選擇「全額轉隊費」，按規定必須在明年1月7日前完成。針對黃子鵬的補償案，桃猿球團表示，雄鷹提供的25人保護選手名單中，對桃猿陣容缺口的幫助較低，在整體評估後選擇全額補償金。