我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅捕手林岱安自由球員（FA）案進入最後階段，有望在明（5）日開獎，獅隊已開出5年複數年合約留人，富邦悍將則是獅隊最大的競爭對手。獅隊領隊蘇泰安今日表示，已收到林岱安回覆，選手將於明日下午會做出最後確定。33歲的林岱安11月5日宣告行使FA資格，成為繼黃子鵬後本季第2位投入自由市場的選手，在黃子鵬情定雄鷹後，焦點轉向林岱安，包含母隊在內，有超過半數的球隊對網羅林岱安抱有高度興趣。對林岱安而言，期望具有未來保障性的合約，可以理解為希望一紙長約。雄鷹在FA市場補進黃子鵬、戰力外網羅劉時豪後，退出競爭的行列，形成悍將與獅隊的對決。獅隊領隊蘇泰安日前受訪時已表明開出5年長約留人，盼林岱安能續留獅隊效力，獅隊亦是林岱安的最佳選擇。悍將休賽季一口氣將釋出姚冠瑋、楊皓然以及魏全3名捕手，不免讓人想像是為了補強林岱安的佈局。對此悍將球團日前曾表示，「已將最新合約條件送交林岱安及其經紀團隊，並持續保持密切聯繫。目前正耐心靜候回覆，並相信岱安會做出最周全的選擇。」蘇泰安今日被問及最新進度，他表示已收到林岱安回覆，選手將於明日下午會做出最後確定；對此，悍將球團則是無進一步內容可回應。林岱安2015年選秀第4輪入隊，2019年成為主戰捕手，2度奪下金手套、1次最佳9人，近年則與陳重羽依照搭配的投手「輪班」上場，降低受傷風險，也是獅隊最令人放心的一環。林岱安本季出賽70場，敲出43安、5轟、17分打點，生涯累積650場出賽，敲出434安、24轟、204分打點。