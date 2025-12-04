我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將助理教練林哲瑄休賽季前往日本職業棒球（NPB）北海道日本火腿鬥士隊二軍秋訓研習，後續又赴美進修10天，學成歸國後，林哲瑄今（4）日出席Nike青棒訓練營傳授經驗給年輕好手。林哲瑄表示，此趟海外進修收穫滿滿，直言火腿隊非常會養成，最讓他驚訝的選手是「二刀流」好手柴田獅子，入隊1年體重增加13公斤。林哲瑄本季卸下球衣，轉為悍將助理教練，11月前往火腿隊二軍秋訓研習2週，他表示，「主要是在學習當教練，還在學習球員轉換教練的身份。」他直言，此趟日本行收穫很多，「主要是他們跟傳統日本棒球不一樣，不是那種練很多、很操，跟想像中不一樣。」林哲瑄表示，火腿隊會要求跑步機制的訓練，「我跟他們體能教練聊過，體能訓練量不會特別多，搭配折返跑、敏捷與功能性訓練。」林哲瑄直言，火腿隊是一支很會養成的球隊，從上到下都很一致，「前3年剛進來的選手，以提升身體素質，他們很在意訓練，包括如何吃跟重量訓練，也是有給選手設定目標，新人1年增加2公斤肌肉量。」不過有位選手讓林哲瑄相當驚訝，那就是年僅19歲的「二刀流」潛力新秀柴田獅子，「他第1年增加10多公斤，有6公斤的肌肉量。去那邊看選手都超級壯，跟我們二軍比差距很大。提升選手身體素質，技術自然而然會提升，這是他們球隊的核心。」結束2週火腿隊秋訓以及赴美10天進修，林哲瑄休賽季收穫滿滿，對於明年定位，林哲瑄坦言還不確定，但估計會以農場出發。談到悍將新帥後藤光尊，林哲瑄說，是一位給予選手空間的教練，「二軍打擊、守備有很大提升，相信大家有看到農場養成非常成功。」