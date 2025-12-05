我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林岱安透過FA制度與富邦悍將簽下7年5600萬長約，正式離開效力11個球季的統一獅，他在球隊官宣後寫下千字長文，感謝過去獅隊的栽培，也感謝支持他的獅迷。（圖／統一獅提供）

▲林岱安透過FA制度轉戰富邦悍將正式離開效力11個球季的統一獅，他在球隊官宣後寫下千字長文，特別點名老隊友布雷克，從一開始的磨合到後來一個眼神就能知道彼此的想法。（圖／統一獅提供）

長期效力統一7-ELEVEn獅的捕手林岱安，今（5）日正式透過自由球員（FA）制度轉戰富邦悍將，雙方簽下一紙7年總值5600萬的長約。林岱安卸下橘色獅袍改當悍將家人，在悍將官宣加盟後，林岱安也在個人社群上寫下「千字文」，文中感謝獅隊球團、教練團的栽培，並回憶隊友相互扶持，他特別提到洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）、守護神陳韻文，最後林岱安感謝獅迷的加油聲以及妻子給他北上打球的勇氣，「謝謝你們從心底、最深的那一層。」林岱安說表示，10年很長也很短，「長到讓一個懵懂的布農族男孩變成男人，也短到我來不及把這趟旅程回憶一遍。要離開一個像家一樣的城市、像家人一樣親的隊友們，心裡真的有太多不捨，也有無限的感謝。」林岱安感謝獅隊在2015年為他開啟職棒的大門，「謝謝凃忠正董事長一直以來的支持，謝謝蘇泰安領隊的鼓勵與關心。謝謝餅總（林岳平）在我每一個階段給我的指導、包容與提醒。在這個環境裡，我慢慢變成有能力扛起責任的人。」「謝謝所有的教練團與隊友。每次辛苦練習後的汗水、在休息室的笑聲、勝利後的擊掌，失敗後不甘心的眼淚，我們總是分享彼此的喜怒哀樂，那都是無可取代、沒有保存期限的珍貴畫面，也都是我人生最真摯、最熱血、最單純的日子。」林岱安說，捕手的位置，靠的是信任，「我也想特別謝謝投手群。你們願意把投手丘上最艱難、最關鍵的那一顆球交給我，那不只是責任而已，而是一種無聲的相互依靠。」林岱安特別提到洋投布雷克與守護神陳韻文，「我們一起並肩作戰6年，從一開始磨合語言、習慣，到後來只要一個手勢、一個眼神，我就知道你要什麼；還有（陳）韻文，10年來的並肩作戰，我看著你破繭而出，也在你每一次上場時感受到你對我的信賴。這些默契，我會永遠記得，也永遠珍惜。」對於捕手戰友，林岱安說，「我的捕手夥伴（柯）育民、張翔、還有我的好戰友（陳）重羽。我們一起準備、一起討論、一起扛起一場又一場的任務。捕手之間的相互理解，不是外人看得見的，但你們給我的力量，一路推著我往前走。」林岱安感謝隊長陳傑憲給球隊的安定感，「謝謝隊長，不論比賽多緊張，你在場上那種堅定的眼神，永遠能讓全隊安定下來。你是我非常尊敬的領袖，跟你一起上場是我的榮幸。」林岱安也感謝陳鏞基替他披荊斬棘的開路，「基哥，謝謝你。從我剛進職棒的時候，你就像家人一樣照顧我、帶領我、提醒我。很多時候我能挺住、能堅持，是因為有你們這些學長在前面為我披荊斬棘的開路。這份情，我一輩子都忘不了。」林岱安最後也與獅迷喊話，「最重要的、陪了我十年的獅迷朋友們。在任何時刻，只要走進球場，看見你們舉牌、揮旗、喊著我的名字，不論身體多麼疲倦，我都覺得自己瞬間能充滿能量。那些加油聲，也永遠存在我心底的最深處，即使未來我們會站在不同的位置。」「同時，我要向秉初經紀公司表達最誠摯的感謝。在這次合約的洽談過程中，秉初團隊以最高的專業度，協助我處理每一項細節，無論是合約談判中各種方向、權益保障，或是在多方協調上的付出，都讓我深深感受到你們的用心。」林岱安謝謝經紀公司長期以來的支持，「感謝你們在最關鍵的時刻，替我站在第一線、爭取最適合我的未來。能順利完成這份合約，你們是不可或缺的力量。」林岱安說，放心北上打球，是妻子給他的勇氣，「感謝我的太太給我勇氣。妳在我人生與職涯的重要時刻，選擇成全、支持，讓我能夠放心北上打球、迎接新的挑戰。我知道這份合約的背後，不只是球隊的肯定，更是妳對我的信任。謝謝妳照顧家庭、扛下更多責任，也謝謝妳願意陪我一起面對新的節奏、新的生活。有妳在，我才能更專心、更用力地在球場上做我最熱愛的事。」最後林岱安感謝富邦悍將給他的肯定，「願意讓我在新的舞台繼續挑戰與前進。未來，我會用全力去回報，也會繼續讓支持我的每一個人感到驕傲。」林岱安表示，「我要踏上新的旅程了，行李裡面裝的，是這10年裡，太多人給我的所有溫暖、所有期待、所有成長。」