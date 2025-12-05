我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（5）日從自由市場上簽下33歲資深捕手林岱安，雙方簽下一紙7年5600萬長約，悍將球團也在晚間釋出林岱安的加盟影片。林岱安坦言，加入悍將的心情是既緊張又期待，談到對「悍將家人」的印象，林岱安說，「 不管球隊在什麽樣的處境，他們還是很挺自家人，讓我在客隊守備時會感受到那份壓力。」林岱安在影片開頭向「悍將家人」打招呼，「我是林岱安，是你們的新同學。」談到加入悍將的心情，林岱安透露其實很緊張又期待，「 這對我來說是一個新的挑戰，也是新的責任。我希望能夠盡快融入球隊文化，繼續在場上跟隊友奮戰。」林岱安也期盼自己快點適應北部的生活。林岱安向悍將球迷喊話，「 希望悍將家人們能夠多提供球場以外的美食，還有一些遊樂區讓我可以帶著我老婆、小孩能夠出去走走。」對於悍將球迷的印象，林岱安說，「不管球隊在什麽樣的處境，他們還是很挺自家人，讓我在客隊守備時會感受到那份壓力。現在能夠到新莊主場，我也能夠繼續感受到『悍將家人』的加油聲。」林岱安透露，與范國宸從大學就認識， 「那當有機會來到富邦悍將的時候，他就有打電話給我，問我說『準備好了嗎？』」林岱安也趁著今天加盟，跟范國宸說，「我準備好了！也希望能夠與你在場上奮戰。」林岱安期盼，未來能健康出賽，也能夠成為穩定球隊的力量，「悍將家人們大家好，我是林岱安，請大家為我加油！」