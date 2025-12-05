我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃今(5)日推出第五支形象影片《妃常用心》，取景於台南米其林必比登名店「蓮霧腳羊肉」。片中，她點上一碗羊肉湯與麵線，坐在攤前緩緩說道：「一輩子的青春、打拼，都留在這裡。」簡單的話語道出她從政27年一路走來的心境。影片也呈現這家羊肉店背後的故事。店主是陳亭妃家齊學妹，原本是理工科背景，從未想過投入餐飲業，但因緣際會接手老店後，便以實驗精神不斷調整味道、反覆研究，甚至研發出人氣料理「羊肉卷」，最終讓店家摘下米其林必比登肯定。陳亭妃說，這正是台南女性最動人的縮影──沒有背景，但靠著耐心、韌性與不服輸的精神闖出一條路。陳亭妃感慨，自己的生命軌跡其實與學妹相似。23 歲透過婦女保障名額踏入政壇，一路從議員到立委，面對外界質疑，她以努力回應，「不讓疼惜我的人失望」。2008 年更以不到千票的差距擊敗國民黨強將，被視為翻轉台南政治板塊的重要關鍵。她也回顧，擔任民進黨台南市黨部主委期間，讓被視為「綠營沙漠」的北區議員席次翻倍；在立院無論是教育文化委員會或議事攻防，她多次與藍營立委交鋒，目前仍因國會擴權爭議與徐巧芯官司纏訟。陳亭妃表示，「用心」是她從 23 歲走到今天的信念。她承諾將以同樣的耐心、韌性與堅持，完成《市民約定書》中的每一項承諾，「台南第一位女市長，一定不會讓市民失望。」