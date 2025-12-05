我是廣告 請繼續往下閱讀

AI與資料中心推升綠電需求急遽攀升，企業對再生能源的長期布局更加迫切，雲豹能源售電子公司天能綠電今（5）日與中華電信正式啟動自2027年至2047年止進行為期20年、總量達46億度的綠電轉供；寫下中華電信大綠電合作紀錄，更成為台灣ICT產業淨零轉型指標。根據經濟部能源署《2025年售電月報》統計，天能綠電1至10月綠電交易量達3.48億度，穩居國內民營售電業第一，市場領先幅度持續擴大。此次合作轉供將協助中華電信朝「2030年碳排減半與IDC機房100%使用再生能源」、「2040 年達成RE100」以及「2045年實現淨零排放」目標邁進。天能綠電總經理唐亞聖表示，淨零已成全球共識，不僅AI及半導體產業，各行各業都必須加速導入綠電與低碳製程，綠電長約已成為企業維持國際競爭力與供應鏈韌性的關鍵工具。唐亞聖表示，此次合作展現大型企業在淨零轉型上的決心，也代表台灣綠電市場已邁向成熟階段。天能綠電將以創新、快速、彈性、完整的綠電解決方案，協助企業掌握能源自主權、也提升ESG表現並銜接國際減碳規範，推升綠色競爭力。