▲2025年台灣醫療科技展-永信藥品展出（圖／永信藥品）

臺灣領先醫藥與保健食品製造商 永信藥品工業股份有限公司 將盛大參與2025年台灣醫 療科技展(展位號碼I區1707a)。本次參展將以「新世代醫藥科研」、「保健品新領航」及「預防醫學新加值」三大主軸，展現其在藥物技術突破和精準保健領域的卓越能量。永信藥品有鑑於現今感染疾病日益複雜，全力聚焦發展重症感染藥物，研發新一代抗黴菌感染藥品，治療侵入性念珠菌所引起全身性感染，並已陸續取得日本、台灣藥證。以精準掌握原料的關鍵製程，包含複合菌種醱酵、酵素轉化、產品純化取得高純度的中間體，再經合成反應產出原料藥，最終製成無菌凍乾針劑產品，具備自行從原料開發至藥品之垂直整合技術能力，期許以發展高品質的藥品，提供民眾更好的醫藥品質。為提高國人保健產品的補充效率，永信藥品積極導入與歐美接軌的創新劑型「液體+微粒」膠囊，實現單顆膠囊同時容納兩種不同劑型的功效，此創新劑型具備以下優勢：* 雙效機能：一顆膠囊提供液體高吸收率和微粒延遲釋放/緩釋的雙重功效。* 高穩定性與保護：透過雙層或多層包覆，保護敏感成分。* 增加識別度：特殊劑型增加產品記憶度，為保健市場帶來新選擇。鑑於國人對腸胃道保健及代謝健康的需求日益增加，永信藥品研發團隊推出全新「AKK 倍增複合物(AKKafit)」，以植萃配方設計，經動物實驗證實能有效增進腸道中被譽為「益生菌之王」的 Akkermansia muciniphila（簡稱 AKK）的增生。AKK 被認為與調節腸道黏膜健康和改善代謝機能有重要關聯。這項新開發複合物將成為新世代代謝保健與預防醫學之重要選擇。永信藥品成立至今已超過70年，服務遍及超過35個國家，始終以增進人類健康為使命。乃至從高階的微脂體藥物技術，到貼近大眾的創新保健品劑型及原料不斷投入研發，並且積極實踐社會責任，為厚植國內醫藥研發能量，以李天德醫藥基金會自2005年起開辦「永信李天德醫藥科技獎」甫於12月3日落幕，迄今21屆已累積獎勵選拔超過200位優秀醫藥科技人才，期望以臺灣作為基石，拓展全球版圖，是為您最信賴的健康夥伴。