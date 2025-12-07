我是廣告 請繼續往下閱讀

▲瑞絲薇絲朋把製作公司經營得很成功，她主演的《晨間直播秀》也有製作公司的參與。（圖／美聯社／達志影像）

▲《金法尤物）讓瑞絲薇絲朋成為好萊塢大牌女星，也成立自己的製作公司，開展事業的新契機。（圖／摘自IMDb）

▲蘿莎蒙派克（如圖）以《控制》大放異彩，其實原先是瑞絲薇絲朋買下電影版權，想要自己主演。（圖／摘自IMDb）

▲瑞絲薇絲朋曾分享自己經營製作公司的心得與經驗，坦言過程中有很多的學習和用心。（圖／美聯社／達志影像）

少女時期已是搶手演員的瑞絲薇斯朋，現在是人盡皆知的奧斯卡影后，也是艾美獎、金球獎得主。可是除了這些榮銜之外，台灣觀眾可能不是太多人清楚，她竟是好萊塢最富有的女演員之一，曾經以9億美元（約合台幣281億元）售出自己的製作公司，讓她因此被《富比世》列入好萊塢白手起家女富豪之一，估計身家達4億4000萬美元（約合台幣137.5億元），比李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特等男性巨星還富有。瑞絲薇絲朋售出製作公司的價碼曾經成為媒體報導的焦點，她的製作公司曾是金獎名片《控制》的幕後催生者，也參與了《晨間直播秀》、《美麗心計》等好評大戲的攝製，被投資人評估大有可為，才會有購入多數股分，瑞絲雖將公司高價售出，自己還留了18%的股分以及職位，未來還是可以繼續推動新戲的籌拍，相當有經營頭腦。童年時的瑞絲已開始當模特兒並拍廣告，接著跳上大銀幕，25歲那年憑著小兵立大功的《金法尤物》登上一線女星寶座，隔年的《美麗蹺家人》票房更上層樓，讓她穩坐「美國甜心」的位置。她成了各大電影公司爭搶的當紅炸子雞，好萊塢大牌常常都有自己的製作公司，甚至不見得需要他們自己招兵買馬，電影公司會主動在片場內弄好辦公室、撥發人手，讓大牌掛起製作公司老闆的名字，只需要和電影公司簽好優先合作的合約，有如依附在電影公司之下。瑞絲年輕時沒有把製作公司做起來，可是過往的失誤都會成為日後的養分。她後來隨著年歲增長，也為人妻母，不太可能再回去扮演傻白甜，卻無奈發現好萊塢給成熟女性的角色少到讓人心驚，希望能讓影界有番變革，既然電影公司這邊沒有好的女性題材，她就自己透過製作公司去發掘，來源就是她喜愛閱讀的「小說」。瑞絲是個重度閱讀者，一度被認為有「小歐普拉」的架式，歐普拉有著名的「每月一書」推薦自己喜愛的新書，瑞絲則不時會在社群上發表閱讀的心得，甚至她看到打動自己的內容，就會搶先購買電影版權，《控制》、《那時候，我只剩下勇敢》都是這樣子被她慧眼相中。在好萊塢打滾多年，瑞絲太清楚什麼樣的題材有機會大中，她在身為製作公司老闆時，也會拋開演員本位，像是自己很想演的《控制》，導演大衛芬奇最終敲定英國女星蘿莎蒙派克，瑞絲也就不再堅持，蘿莎蒙的演出果然也備受好評，還入圍奧斯卡影后，成為《控制》成功的大功臣。接連幾部戲做出口碑，瑞絲的製作公司在投資人的眼中價值越來越高，才會開出將近10億美元的驚人高價。瑞絲對於自己的成功也認為一切不可能純靠運氣，絕對要努力，像她就很注意別人送上來的劇本一定要趕快看、不要拖，而且要仔細看，提出深思之後的想法，才有往後合作落實的基礎。她還透露了在業務談判中，一樣有需要演技的展現，表示聽到自己不懂的專有名詞或是術語，會偷偷先記下來，臉上仍然不會露出破綻，開完會再去自己找資料，弄清楚那些是什麼意思，免得被對方認為她什麼都不知道。瑞絲能被《富比世》點名是好萊塢白手起家的女富豪，果然有一套。