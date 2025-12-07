我是廣告 請繼續往下閱讀

透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的日職讀賣巨人重砲岡本和真，其動向備受矚目。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）最新報導指出，今年雖奪下美國聯盟冠軍但惜敗世界大賽的多倫多藍鳥，也對這位日本強打展現了高度興趣，正式加入這場激烈的搶人大戰。岡本和真的爭奪戰名單日益龐大，除了原先傳出的波士頓紅襪、亞利桑那響尾蛇、匹茲堡海盜、聖地牙哥教士、科羅拉多洛磯及華盛頓國民之外，面臨強打一壘手阿隆索（Pete Alonso）可能離隊的紐約大都會也是有力競爭者。如今，剛拿下美聯冠軍的藍鳥隊也傳出有意網羅。海曼分析，雖然岡本在巨人隊主要鎮守三壘，但他同时也具備一壘及外野的守備經驗。藍鳥陣中雖已有當家主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），但岡本的加入能為球隊提供極佳的陣容調度彈性，讓打線安排更加靈活，這正是藍鳥高層認為他極具吸引力之處。藍鳥隊休賽季的補強計畫環環相扣，目前的變數包括游擊手比薛特（Bo Bichette）是否續留，以及是否能成功網羅芝加哥小熊的自由球員外野手塔克（Kyle Tucker）。儘管變數仍多，但簽下岡本和真已被視為極具可能性的選項之一。根據權威媒體《MLB Trade Rumors》發布的休賽季50大自由球員排行榜中，將岡本和真列為第19名。該網站預測，這位日職重砲有望簽下一紙4年6400萬美元（約新台幣20億元）的大型合約，顯示美國球界對他長打實力的高度肯定。