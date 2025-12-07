我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李濬榮（右）把李浚赫（左）名字聽錯，上台後秒下台超尷尬，李濬榮還在事後發道歉文跟李浚赫道歉。（圖／翻攝自chzzk、李濬榮IG@real_2junyoung）

韓國年度娛樂盛事AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典），在昨（6）日於高雄世運主場館圓滿落幕，這次首度在台灣舉行，由2PM成員李俊昊、IVE成員張員瑛主持。其中，曾烏龍聽錯名字拿錯獎的李濬榮與李浚赫也現身，主辦單位還特地安排這3位「李Jun（이준）」系列男神在台下同框，3人一字排開畫面超養眼。李俊昊在台下訪問藝人時，直接合體「李Jun」三兄弟的李濬榮與李浚赫，他先表示：「其實我加入這裡有點曖昧，因為兩位名字是李浚赫（이준혁）跟李濬榮（이준영）而我是李俊昊（이준호），但我還是用主持人的權限來推動LJ三兄弟」，還一起比出手指愛心合照，直接讓現場觀眾尖叫聲不斷。而當天李俊昊也在念兩人名字時，特別注意發音，專業模樣引發大讚。事實上，在7月舉辦的《青龍系列大獎》中，李浚赫獲頒「人氣明星賞」時，當天也在場的李濬榮，竟因聽錯名字跑上台，而不相信自己高人氣的李浚赫則靜靜的坐在台下，之後兩人得知情況後，才趕快台上台下跑，還在台下互相抱一下才結束這場烏龍，整個畫面尷尬又爆笑。李浚赫發表得獎感言時，也提到這個小插曲，「第一個要先謝謝粉絲們，其實我一直到處說我是一個很有趣的人，很感謝這樣的時機真的出現了，因此我也好像真的變成了了一個有趣的人。我曾經自己想過，如果有一天真的得獎了，我想在好笑的瞬間得獎，看起來真的實現了，所以我感覺非常開心。謝謝大家！」而李濬榮還在事後於社群發出道歉文，「因為在現場聽不太清楚，所以造成了很不像話的失誤。再次向李浚赫前輩，與李浚赫前輩的粉絲們道歉，真的非常恭喜您獲獎！」為自己的失誤超自責，可愛模樣讓大家都笑翻。