宜蘭傳藝園區12月以節氣、工藝與戲劇串起冬季亮點，最狂優惠「每週五至週一宜蘭縣民與身分證G開頭旅客免費入園」的專屬禮遇，園區更規劃本月冬至主題活動「紅紅龜粿迎冬至」，以及昇平五洲園掌中戲《怪俠笑傳》，12月傳藝以多元節目迎接歲末，邀請大家走進文化日常，享受冬天裡最溫暖的節慶氛圍。屬於宜蘭人的專屬禮遇，園區整日演出接力展開，從老街人情、工坊手作、展館巡禮與節令活動，讓文化以輕鬆步調走進生活。年度駐園大戲《齊天大聖鬧龍宮》因熱烈回響再度加演至2026年1月20日，高空特技與武技身段打造沉浸式龍宮場景，帶領觀眾隨大聖一同破關闖陣，展現傳藝園區獨有的劇場魅力。今年傳藝獲亮點獎肯定，同步推出12月1日至31日外籍旅客禮遇，憑護照至服務中心即可兌換限定小禮，為旅程增添驚喜。無論返家探親或遠道造訪，傳藝以冬日的光景與人情的溫度相迎，讓每位旅人在12月都能遇見一份專屬的靜好與心意。傳藝也將在12月20日推出冬至主題體驗「紅紅龜粿迎冬至，福壽雙全好兆頭」，邀請宜蘭在地品牌小食粑帶領民眾親手製作象徵吉祥與長壽的紅龜粿。從搓米團、壓模成紋到粿形成色，展現冬至限定的節氣風景，也讓米食文化在製作之間重新被看見。成品將帶至文昌祠進行「獻龜」與點心燈儀式，為新的一年寄托平安與心願。紅龜粿圓潤似月、龜紋寓意福壽，在香氣與祝福中回應冬至「報本反始」的精神。活動共兩梯次、限量60組，邀請親子與旅人於月河廣場走入節令，讓紅龜粿的熱度成為迎接新年度的暖意。昇平五洲園再度進駐傳藝廟埕，帶來武俠喜劇掌中戲《怪俠笑傳》。故事從怪俠急奔傳藝園區的路上展開，途中遭遇討債高手、神祕武林人物與「鬼醫華陀手」的試煉，武戲之間穿插機智與幽默，節奏明快、荒誕又充滿巧思。當「國際鐵漢」現身協助破局時，更為全劇增添亮點。昇平五洲園以扎實操偶功與台語韻味聞名，本次以輕盈敘事將傳統武俠與當代幽默巧妙融合，讓觀眾在笑聲中看見傳統技藝的獨有魅力。歲末時節，傳藝邀請大家在廟埕前欣賞一場兼具刀光、笑聲與人情味的掌中風雲，共度冬日的熱鬧風景。巧藝館二樓同步展出「福韻臺灣─社區聚落工藝特展」，以故事為展覽動線，呈現作品如何源自生活脈動，強調工藝是人與土地的溫柔連結。展覽以「水、植、土」象徵台灣工藝的生命循環，呼應工藝中心推動的「活工藝・工藝活」理念，透過聚落能量與社群協力，使工藝重新回到生活，展覽自12月開展延續至2026年4月，民眾在作品與故事之間，看見工藝於台灣土地上持續發芽的力量。更多活動資訊請見宜蘭傳藝園區官網：https://www.px-sunmake.org.tw/ 或臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sunmakecultures■活動時間：12月1日（一）至29日（一）期間，每週五、六、日、一，共17日。■活動地點：宜蘭傳藝園區全園區■活動內容：宜蘭縣民於「縣民指定日」憑證可免費入園；限設籍於宜蘭縣或身分證字號開頭為G者，憑身分證等相關證明文件於入口查驗。■活動日期：12月20日（六）14：00至16：20■活動地點：宜蘭傳藝園區月河廣場■製演團隊：萬象影視製作有限公司■演出時間：每日兩場10：30、14：00■演出地點：宜蘭傳藝園區廟埕廣場→文昌街→臨水劇場■製演團隊：昇平五洲園■演出時間：週一至四 13：00、週五至日 13：00、15：30■演出地點：宜蘭傳藝園區廟埕廣場■展出期間：2025年12月5日（五）至2026年4月6日（一）■開放時間：週一至日9：00至17：30■展出地點：宜蘭傳藝園區魯班街─巧藝館